Стихийные бедствия, климат и смена сезонов в свежем выпуске дневников разработчиков Cities: Skylines 2

Разработчики градостроительного симулятора Cities: Skylines 2 обнародовали свежие подробности. В прошлом дневнике были представлены новые карты, а сегодня нам поведали о ключевых изменениях в механиках климата, стихийных бедствий и смены сезонов. Теперь каждая карта будет иметь свой уникальный климат, включая изменяющиеся сезоны, погодные условия, а также внезапные природные катастрофы.
В отличие от предыдущей части, в Cities: Skylines 2 появится новая любопытная система. Каждая карта будет иметь свой уникальный климат, основанный на реальных территориях - от северной финской деревни до южного Брисбена. Система климатов определят сезоны, длительность дня и смену погоды, что сделает игровой опыт каждого пользователя по-настоящему уникальным. Локации будут иметь разные типы климатов, такие как температурный, континентальный и полярный.
Вторым ключевым изменением стали стихийные бедствия, добавляющие новый уровень сложности и случайные события. В городах можно будет столкнуться с лесными пожарами, штором и даже опаснейшими торнадо. Данная система будет оказывать прямое влияние на развитие города и поведение жителей, а игрокам предстоит разрабатывать стратегии предотвращения и ликвидации последствий. Но будьте осторожны, идеального защитного плана не существует, и непредвиденные события могут случиться даже в самых развитых городах.
Вместе с дневниками разработчики выпустили и видеоролик, где наглядно продемонстрировали все, с чем столкнуться игроки после релиза игры. Касаемо самого выхода, напомним, что Cities: Skylines 2 станет доступна уже этой осенью - 24 октября 2023 года.