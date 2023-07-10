Свежий трейлер Cities: Skylines 2 рассказывает о зонах, уникальных зданиях и не только ©

Появился новый дневник разработчика Cities: Skylines 2, проливающий свет на то, как будут работать инструменты и возможности зонирования. В трейлере также рассказывается о новой функции Signature Buildings, которая должна придать городу еще более знаковый и уникальный вид.



Как и в Cities: Skylines, у вас будет доступ к жилым, промышленным и коммерческим зонам, а также к офисам. Вы можете либо перетащить прямоугольную область, чтобы зонировать ее, либо увеличить масштаб и зонировать район "клетка за клеткой". Внешний вид зон зависит от типа выбранной карты: североамериканской или европейской, но можно и комбинировать.

Начиная с зонирования жилой застройки, в настоящее время существует шесть типов зон. Низкая и высокая плотность застройки вернулась из Cities: Skylines, но теперь вам также доступны многоэтажные дома средней плотности, многоквартирные дома средней плотности, жилье с низкой арендной платой, а также смешанное жилье, в котором жители могут жить над магазинами.



Коммерческие зоны, как и следовало ожидать, являются местом совершения покупок, а также проведения досуга, например, танцев, просмотра фильмов и т.д. В промышленных зонах располагаются склады и другие здания, на которые опираются распределительные сети, а в офисных зонах - офисы (как в низкоплотном, так и в высокоплотном вариантах).

Наконец, трейлер дает нам возможность взглянуть на фирменные здания, которые уникальны для каждой зоны. Вы будете открывать их по мере роста вашего города, и они приносят уникальные преимущества вашему городу. Их также можно строить бесплатно, но по-прежнему важно строить их в хороших местах, чтобы окружающие районы могли воспользоваться их бонусами.