В новом трейлере Cities: Skylines 2 рассказали о важнейших городских службах ©

Сегодня компании Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили новый видеоролик, посвященный грядущему градостроителю Cities: Skylines 2, посвященный городским службам.

В видеоролике показаны больницы, уход за больными, школы и университеты, управление социального обеспечения, парки, достопримечательности и памятники, пожарные и спасательные службы, полицейские участки, Интернет, энергоснабжение и многое другое.

Разумеется, не обошлось и без канализации, и мы видим привычные варианты, включая очистные сооружения и насосы. То же самое относится и к сбору и хранению/мусоросжиганию мусора.

Существенным изменением является возможность модернизировать услуги, чтобы охватить большее количество городов, а не просто разместить новые, как это было в оригинальной Cities: Skylines.

Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. В первый день она также появится в Xbox Game Pass.