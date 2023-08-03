В новом видео Cities: Skylines 2 разработчики показывают огромные карты и способы их выбора

Сегодня Colossal Order выпустила новое видео, демонстрирующее грядущий и долгожданный градостроительный симулятор Cities: Skylines 2. В этом видео мы более подробно погружаемся в карты игры, следуя трейлеру, выпущенному ранее на этой неделе, и добавляя комментарии разработчиков и дополнительную информацию.
Мы видим, сколько плиток на картах по сравнению с оригинальной Cities: Skylines, в которой было всего девять плиток (если вы не использовали моды), общей площадью 12,7 квадратных миль или 33 квадратных километра. Новые карты будут иметь 441 плитку общей площадью 61,7 квадратных миль или 160 квадратных километров.
Мы также взглянем на меню выбора карты с десятью темами карт при запуске, вдохновленными различными реальными локациями. Они могут находиться в Северном или Южном полушарии, влияя на времена года, и иметь различный климат и ресурсы.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5.