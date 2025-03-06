Выход Cities: Skylines 2 на консолях состоится не раньше лета

Если вы ждали выхода Cities: Skylines 2 на Xbox Series X|S и PlayStation 5, возможно, вам придётся переключиться на что-то другое.

В новом обращении, выпущенном в преддверии 10-летия франшизы, разработчик Paradox Interactive сообщил, что команда Colossal Order «стабильно продвигается» в работе над консольной версией. Они добавили, что основное внимание уделяется улучшению производительности и стабильности игры. Тем не менее, есть «ещё кое-что», над чем нужно поработать, чтобы довести игру до «того уровня качества и впечатлений, которые мы хотим подарить вам, нашим игрокам».

«Мы знаем, что многие из вас с нетерпением ждут выхода консоли, но чтобы чётко обозначить ожидания: мы не выпустим игру до лета», — заявили в Paradox. «Мы хотим избежать преждевременных оценок и вместо этого обязуемся предоставлять вам достоверную информацию, когда мы приблизимся к готовности к запуску. Наша цель остается прежней — выпустить Cities: Skylines 2 на консолях в наилучшем виде».

Изначально планировалось, что игра выйдет в октябре 2023 года вместе с версией для ПК, но в последнюю минуту консольная версия градостроительного симулятора была перенесена на 2024 год. С тех пор она продолжает задерживаться, поскольку разработчики работают над тем, что, по их словам, является аппаратными ограничениями.