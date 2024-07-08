Выход Cities: Skylines 2 на консолях задерживается

Cities: Skylines 2 не выйдет на консолях в октябре. Студия Colossal Order сообщила на официальном форуме Paradox Interactive о статусе работы над версией игры для PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Разработчики объясняют, что они не достигли «установленных нами целей стабильности и производительности». Они добавили, что «все еще есть нерешенные проблемы, влияющие на игру таким образом, что это вредит игровому опыту».
Команда не объявила новую дату или окно релиза. Однако они говорят, что фанаты могут ожидать еще одного обновления в ближайшее время. Разработчики намерены получить новый релиз-кандидат в августе, который «пройдет тщательную проверку». Результаты либо приведут к твердой дате релиза, либо потребуют еще одной задержки. Разработчики также поблагодарили фанатов за их понимание и поддержку, а игроков — за терпение ради надлежащего опыта.
Ранее игра столкнулась с некоторой негативной реакцией из-за незаконченных элементов при запуске и в первом DLC. Позже Paradox даже извинилась за состояние базовой игры и DLC. Поэтому терпеливый подход к Cities: Skylines 2 на консолях, несомненно, пойдет на пользу фанатам.
еще бы не задержался, с таким качеством