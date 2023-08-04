Авторы City Car Driving 2.0 поделились большой порцией скриншотов ©

В рамках свежего выпуска дневников разработчиков авторы грядущего автосимулятора City Car Driving 2.0 представили немало скриншотов. Данная порция разнообразных картинок посвящена дизайну локаций. На них также можно взглянуть на смену времени суток и автомобили.

Сегодня мы делимся несколькими скриншотами из игры в её текущем состоянии. На всех скриншотах – отключена вся дорожная логика, включая не только автомобили, но и пешеходов. Когда мы будем готовы показать Вам, как работает трафик – этому обязательно будет посвящён один из дневников.

Помимо всего прочего, Forward Development подметила, что в следующем выпуске будут раскрыты некоторые подробности об испытаниях и заданиях, которые встретятся игрокам во время игры в City Car Driving 2.0.