Амбициозная игра Clair Obscur: Expedition 33 создается ветеранами индустрии на последней версии Unreal Engine 5

Пошаговая ролевая игра с уникальным сочетанием механик реального времени, которая погружает игроков в чарующий и сюрреалистический мир, вдохновлённый Прекрасной эпохой Франции. В центре сюжета — загадочная и пугающая фигура Художницы, которая раз в год просыпается, чтобы начертать на своём монолите проклятое число. Каждый, чей возраст совпадает с этим числом, обращается в дым и угасает, а само число с каждым годом уменьшается.

Игрокам предстоит присоединиться к Гюставу, Маэлю и другим участникам 33-й экспедиции в отчаянном путешествии, цель которого — уничтожить Художницу и разорвать порочный круг смерти. Ведь уже завтра она проснётся и напишет цифру "33", обрекая на гибель всех, кто достиг этого возраста.

Игровой процесс Clair Obscur: Expedition 33 сочетает в себе классические элементы пошаговых JRPG с инновационными механиками реального времени. Игроки смогут создать уникальную экспедицию, подбирая снаряжение, навыки и параметры для каждого участника, а также учитывая взаимодействия между ними. Во время сражений с опасными врагами игрокам придётся выполнять уклонения, отпоры и контрудары в реальном времени, собирать комбо, осваивая ритмы атак, и использовать систему свободного прицеливания, чтобы поражать слабые места противников.

Исследование мира игры — это отдельное приключение. Во время путешествия игроки побывают в самых разных местах — от таинственного Острова Многоликого до зловещего Забытого поля битвы, раскрывая скрытые задания и разгадывая тайны. По пути им встретятся уникальные компаньоны и существа из легенд, которые могут стать ценными союзниками. Кроме того, игроки смогут использовать новые способы передвижения и открывать секретные места на карте.