Обновление Clanfolk "Очаг и дом" добавляет новые варианты еды, возможность перетаскивания предметов и другие функции

Симулятор жизни в горных районах средневековой Шотландии.

Выживайте за счёт земледелия, используя исторически достоверные инструменты и приспособления, чтобы построить растущее поселение для своего клана. Каждая плитка на карте имеет своё предназначение. От того, где вы разместите своё поселение, и каким образом вы его построите, зависит очень многое.

Жители клана будут выполнять ваши грандиозные строительные планы, одновременно удовлетворяя свои личные потребности. Узнайте своих сородичей поближе, ведь они проживут всю свою жизнь под вашей опекой.

Самой большой угрозой в игре является сама природа. Поначалу еды будет много, а ночи будут тёплыми. У вас будет много времени для планирования, но по мере смены времён года ресурсы будут истощаться, и тщательное планирование станет критически важным. Пережить первую зиму будет крайне сложно.