Обновление Clanfolk "Очаг и дом" добавляет новые варианты еды, возможность перетаскивания предметов и другие функции

Исторический симулятор колонии Clanfolk от Hooded Horse и MinMax Games, действие которого происходит в шотландских высокогорьях, получает 12-е крупное обновление с момента выхода в ранний доступ.
Основываясь на исторических записях Шотландии 14-го века, обновление «Очаг и дом» представит еду, рецепты и урожай того периода, а также новые усиления от более сложных рецептов, такие как создание тепла или применение бонусов настроения.
Новые культуры включают капусту, лук, фасоль и репу. Каждый из них поставляется с новым вариантом семян, которые теперь можно хранить в новом «Запасе семян» или «Полке семян». Есть еще много чего, и более продвинутые рецепты включают всемирно известный хаггис, который нужно будет готовить на новой станции для приготовления пищи — она может готовить самые разные блюда и имеет 13 различных визуальных состояний.
Ко всей этой сытной еде добавляются новые функции, повышающие качество жизни, такие как перетаскивание предметов и обычные исправления ошибок и настройки. Также вас ждут 28 новых исторических кланов, в результате чего общее количество названных кланов в игре достигло 70.