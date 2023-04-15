Обновление "Охотники и добыча" для Clanfolk добавляет волков, оленей, гончих и новую механику охоты ©

Hooded Horse и MinMax Games предлагают игрокам участвовать в их собственной «дикой охоте» в игре Clanfolk, посвященной созданию колоний в горной местности. В последнем крупном обновлении этой игры в шотландском стиле представлена обновленная механика охоты, а также новые дикие животные, на которых можно охотиться, например олени, гончие, лисы и волки.

В то время как Clanfolk в конечном счете является мирным симулятором колонии, охота была важной частью жизни в горной местности Шотландии 14-го века, и обновление «Охотники и добыча» наконец-то воплощает этот аспект в жизнь. Игроки получают новых питомцев-дирхаундов, которые помогают им находить дичь, а дальнейшие улучшения скрытности делают выслеживание добычи более увлекательным. Забавный факт: ведущий разработчик игры Эндрю Хьюм записал своего собственного стандартного пуделя Макса, чтобы использовать его для гончих.

Но для того, чтобы были охотники, нужно на что-то охотиться. Олени теперь появляются на краях карты, отмечая первое мигрирующее животное племени. Стада формируются утром в определенные моменты года, оставаясь на карте до тех пор, пока их численность не уменьшится ниже определенной точки или пока сезон миграции не переместит их на другие пастбища.

В дикой природе есть и другие сюрпризы — там, где есть олени, часто бывают и волки. Стаи волков также появляются, когда олени находятся на карте. Волки соревнуются с охотничьими отрядами игрока за еду и даже крадут домашний скот, который слишком далеко отходит от деревни. Дирхаунды могут помочь защитить усадьбу и животных от лис и волков, хотя волки нападают на людей, только если они голодны или ранены.

Этот патч знаменует собой десятое крупное обновление Clanfolk с момента его выпуска в раннем доступе в июле 2022 года.