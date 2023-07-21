Симулятор средневековой колонии Clanfolk получил 11 масштабное обновление ©

Компания Hooded Horse с гордостью объявляет о выпуске 11-го крупного обновления для симулятора создания собственного клана Clanfolk. Новый патч принесет игрокам множество улучшений и новых возможностей для виртуального проведения жизни в горах.

Главной особенностью обновления стали декорации - новый класс объектов, позволяющий украшать свою усадьбу разнообразными предметами, от ковров и картин до подвесных стенных декораций. Это была одна из наиболее желанных функций, которую просили многие игроки, и разработчики из MinMax Games уже планируют расширить эту возможность еще больше.

Также обновление внесло значительные изменения в систему одежды персонажей. Теперь участники клана будут сами подбирать соответствующую одежду в зависимости от сезона, что придаст игре больше реализма и атмосферности. Помимо этого, новые механики зонирования позволят игрокам более точно настраивать жизнь своего клана и повысить эффективность различных зданий.

Команда разработчиков также поделилась радостной новостью - Clanfolk участвует в мероприятии SimFest на платформе Steam, которое продлится до 24 июля. Новое обновление является отличной возможностью для фанатов Clanfolk углубиться в захватывающий мир средневековой деревни и испытать на себе все новые возможности, которые привнесет последний патч.