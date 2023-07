Clash: Artifacts of Chaos получила хвалебный трейлер и крупное обновление ©

NACON и чилийский разработчик ACE Team сообщили, что новое бесплатное обновление для Clash: Artifacts of Chaos доступно на всех платформах. Признанная игроками, получившая более 95% положительных отзывов в Steam, игра оказалась очень популярной среди фанатов, и некоторые из их комментариев были включены в новый трейлер. Clash: Artifacts of Chaos доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК (Steam, Epic Games Store).

Новый контент обновления включает режим «Новая игра плюс»: после завершения игры игроки могут перезапустить ее, сохранив улучшения своего персонажа. В новом прохождении они столкнутся с врагами самого высокого уровня и, следовательно, с самыми сильными врагами. Этот режим также включает в себя эксклюзивный контент: новую боевую раскраску для Псевдо, новые шляпы для Мальчика и набор доспехов для Псевдо, который можно найти в игре.

В новом обновлении также исправлены различные ошибки и добавлены функции для улучшения взаимодействия с пользователем, в том числе Nvidia Ansel, которая позволяет геймерам делать потрясающие фотографии в игре.

Clash: Artifacts of Chaos — уникальная приключенческая игра с точки зрения игрового процесса и художественного оформления. Визуально присутствует фирменный стиль ACE Team (Rock of Ages, The Eternal Cylinder), чей оригинальный дизайн варьируется от необычного до яркого. Что касается геймплея, игроки могут раскрыть ярость главного героя, Псевдо, в бою от третьего лица. Помимо исследования и боя, Clash: Artifacts of Chaos отличается от других приключенческих игр благодаря уникальной механике: Ритуалу. У каждого участника есть артефакты с уникальными свойствами, и исход этой древней традиции определяет правила боя.