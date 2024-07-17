Хоррор CLICKOLDING вышел в Steam

В полумраке гостиничного номера вас ожидает встреча с кошмаром. Тусклый свет едва освещает обшарпанные стены, а в углу, словно часть теней, притаилась жуткая фигура в маске. Её глаза — два бездонных провала, неотрывно следят за каждым вашим движением. В руках незнакомца — старый механический счётчик, который он молча протягивает вам.

Выбор прост, но ужасен в своей простоте. Вы можете уйти, выскочить за дверь и забыть этот кошмар как дурной сон. Но вместе с этим решением вы теряете шанс на деньги, которые так отчаянно нужны. А новой возможности заработать может и не представиться.

Или же вы можете остаться. Взять в руки холодный металл счётчика и начать отсчёт. Каждый щелчок будет эхом отдаваться в вашей душе, медленно, но верно меняя что-то внутри вас. С каждой цифрой вы будете всё дальше от того, кем были, когда переступили порог этой комнаты.

Сколько вы готовы заплатить за шанс изменить свою судьбу? И какую цену вы заплатите за своё любопытство?