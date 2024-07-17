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Clickolding 16.07.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
4.3 6 оценок

Хоррор CLICKOLDING вышел в Steam

Simple Jack
Новости

CLICKOLDING — мрачная игра с сюжетом, который пишете вы сами. В углу вашего номера в отеле сидит жутковатый человек в маске, и он хочет, чтобы вы что-то считали на механическом счетчике. Вы можете уйти — но денег и новой возможности их получить вам тогда не видать. Вы можете остаться...Но тогда вы не останетесь прежним. Как не останется и он.

Особенности игры

  • Механический счетчик, с любовью смоделированный в 3D.
  • Изящная, продуманная, затягивающая и не отпускающая до самого конца история от разработчиков Life Eater и El Paso, Elsewhere.
  • Похожая на сон беседа с Тем Самым Счетоводом где-то за пределами объективной реальности.
  • Авангардный джаз от удостоенного наград композитора RJ Lake (Space Warlord Organ Trading Simulator, Unbeatable).
  • Дверь в туалет заперта.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Egik81

По-первому скрину он больше напоминает человека с головой животного какого-то. Смесь лошади и бегемота.

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