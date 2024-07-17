Хоррор CLICKOLDING вышел в Steam

CLICKOLDING — мрачная игра с сюжетом, который пишете вы сами. В углу вашего номера в отеле сидит жутковатый человек в маске, и он хочет, чтобы вы что-то считали на механическом счетчике. Вы можете уйти — но денег и новой возможности их получить вам тогда не видать. Вы можете остаться...Но тогда вы не останетесь прежним. Как не останется и он.
Особенности игры
- Механический счетчик, с любовью смоделированный в 3D.
- Изящная, продуманная, затягивающая и не отпускающая до самого конца история от разработчиков Life Eater и El Paso, Elsewhere.
- Похожая на сон беседа с Тем Самым Счетоводом где-то за пределами объективной реальности.
- Авангардный джаз от удостоенного наград композитора RJ Lake (Space Warlord Organ Trading Simulator, Unbeatable).
- Дверь в туалет заперта.
По-первому скрину он больше напоминает человека с головой животного какого-то. Смесь лошади и бегемота.