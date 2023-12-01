Clockwork Revolution и South of Midnight получили возрастной рейтинг в Австралии

Австралийский орган по классификации видеоигр классифицировал еще две игры от Xbox Game Studios: Clockwork Revolution от inXile и South of Midnight от Compulsion Games, обе пока не имеют даты выхода.

Учитывая также классификацию Senua's Saga: Hellblade 2, это уже третья игра Xbox Games Studios, чья классификация появилась в течение нескольких часов.

Стоит отметить, что две игры были классифицированы 12 июня 2023 года, а новая Hellblade - 11 октября. Однако их страницы появились совсем недавно.

сожалению, из этих классификаций практически ничего не следует, хотя они и открывают некоторые интересные возможности, в первую очередь - скорый релиз, то есть к концу 2024 года.

Что касается содержания, то о нем известно не так много. О Clockwork Revolution известно, что она была признана игрой R18+, то есть только для взрослых, из-за содержащегося в ней насилия. South of Midnight, с другой стороны, кажется, затрагивает деликатные темы и содержит несколько страшных сцен. К сожалению, на этом все.