Ведущий разработчик Clockwork Revolution говорит, что это "дитя любви" двух лучших RPG, когда-либо созданных ©

Чед Мур, директор стимпанк-RPG Clockwork Revolution от inXile сообщил, что:

Благодаря глубокому построению мира, захватывающему повествованию, прочным системам RPG, увлекательному геймплею и огромной реактивности, я всегда описывал Clockwork Revolution как дитя любви Arcanum и Vampire: The Masquerade - Bloodlines.

В другой жизни Мур был разработчиком в Troika Games, легендарной компании, создавшей культовые ролевые игры Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura, The Temple of Elemental Evil и Vampire: The Masquerade - Bloodlines. Когда человек, имеющий значительный опыт работы над Arcanum и Vampire, говорит, что Clockwork Revolution - это "дитя любви" этих двух игр с "огромной реактивностью", это не пустые слова.



Игры Troika просто поражают своим разнообразием. Студия была основана создателями Fallout 1 Тимом Кейном, Леонардом Боярским и Джейсоном Андерсоном. Их первая игра, Arcanum, ощущается почти как альтернативная Fallout 2.



Vampire: The Masquerade - Bloodlines перевела этот принцип в перспективу от первого лица на движке Source от Valve. Эта игра и по сей день выглядит фантастически, от нее так и веет угрюмым шармом начала века и готической атмосферой.



InXile тоже хорошо зарекомендовала себя в качестве разработчика RPG, выпустив новые Wasteland и Torment: Tides of Numenera. Связь с Troika усиливает участие соучредителя компании и разработчика Fallout 1 Джейсона Андерсона, который также работает в inXile и трудится над Clockwork Revolution.



Все эти таланты в области классических RPG заставляют с нетерпением ждать первой попытки inXile создать более захватывающую ролевую игру от первого лица. Дата выхода Clockwork Revolution пока не определена, но она появится "в свое время". Тем временем два других основателя Troika, Тим Кейн и Леонард Боярский, похоже, усердно работают над The Outer Worlds 2.