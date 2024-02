Close to the Sun получила русскую озвучку от судии GamesVoice

Студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской версией озвучки Close to the Sun от Storm in a Teacup. Локализация совместима с актуальной версией игры в Steam и Epic Games Store.

В роли журналистки Роуз Арчер, которая находится на поисках своей сестры Ады, вам предстоит отправиться на научный корабль-колосс "Гелиос". Этот корабль собирает ведущих ученых со всего мира для проведения экспериментов с материей и временем.

Мы надеемся, что русский дубляж позволит взглянуть по-новому на этот симулятор ходьбы, созданный под впечатлением от BioShock.

Close to the Sun вышла 2 мая 2019 года.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.