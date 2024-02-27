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Close to the Sun 02.05.2019
Адвенчура, Выживание, Ужасы, От первого лица, Стимпанк
6.4 88 оценок

Close to the Sun получила русскую озвучку от судии GamesVoice

butcher69
Новости

Студия GamesVoice объявила о завершении работы над русской версией озвучки Close to the Sun от Storm in a Teacup. Локализация совместима с актуальной версией игры в Steam и Epic Games Store.

В роли журналистки Роуз Арчер, которая находится на поисках своей сестры Ады, вам предстоит отправиться на научный корабль-колосс "Гелиос". Этот корабль собирает ведущих ученых со всего мира для проведения экспериментов с материей и временем.

Мы надеемся, что русский дубляж позволит взглянуть по-новому на этот симулятор ходьбы, созданный под впечатлением от BioShock.

Close to the Sun вышла 2 мая 2019 года.

Скачать русскую озвучку можно прямо с нашего сайта, где доступна быстрая загрузка через торрент.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Kostas92

Вот зараза, буквально только что её прошёл, не зная, что озвучка готовится :(

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