Новый трейлер и первые подробности яркого экшена с эффектной боевой системой Cloudheim

Cloudheim — это кооперативный экшен-RPG, в котором бои превращаются в настоящий цирк из акробатических приемов и разрушительных комбинаций. В этом мире можно сражаться в одиночку или вместе с тремя друзьями, а главное — максимально креативно использовать физику сражений. Недавний трейлер с Future Games Show дал нам возможность заглянуть в эту феерию и познакомиться с классами, механиками и впечатляющей динамикой боя.

В основе геймплея лежат два ключевых элемента: жонглирование врагами в воздухе и комбинации атак с использованием четырех уникальных классов. Чем дольше противник остается в воздухе, тем сильнее он ударится о землю, а значит, получит больше урона. Пинки, лассо, магические трамплины и даже грибы, отбрасывающие врагов, делают битвы похожими на игру в пинбол, но с разрушительными последствиями.

Cloudheim предлагает четыре класса, каждый со своими особенностями:

Spellblades усиливают удары магией стихий, превращая каждую атаку в фейерверк.

Outlanders разбивают броню, открывая слабые места у врагов.

Treasure Hunters используют ловкость, чтобы молниеносно добивать противников.

Sentinels — защитники, которые могут лечить союзников, нанося урон.

Фишка в том, что смена класса происходит мгновенно — достаточно просто поменять оружие. Это позволяет комбинировать стили боя даже в одиночной игре, а в кооперативе открывает еще больше возможностей для эпичных командных атак.

Готовьтесь к буре из ударов, магии и хаоса — Cloudheim выходит в 2025 году на ПК, PS5 и Xbox Series X.