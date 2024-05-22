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Cocoon 29.09.2023
Адвенчура, Логические, Инди, Вид сверху
7.5 35 оценок

Атмосферная головоломка Cocoon получит коллекционное издание на консолях

butcher69
Новости

Cocoon, одна из самых красивых инди-игр последних лет, получит специальное физическое коллекционное издание от iam8bit и выйдет в конце этого года.

Коллекционное издание Cocoon от iam8bit было анонсировано для Nintendo Switch и PS5, и при цене в 74,99 доллара оно включает в себя несколько интересных предметов, в первую очередь светящийся шар, напоминающий те, что видны в игре, на которых строится геймплей.

Начало поставок запланировано на четвертый квартал 2024 года, так что время еще есть, и заказы пока не открыты, а пока на сайте iam8bit есть официальная страница, на которую можно зайти, чтобы посмотреть изображения и получить информацию.

На данный момент физическое издание Cocoon планируется только для Nintendo Switch и PS5, а не для PC и Xbox, как это часто бывает, учитывая тенденцию прибегать в основном к цифровым играм на этих платформах.

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