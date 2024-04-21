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Colony Ship 06.04.2021
Ролевая, Инди, Пошаговая, Тактика, Космос, Научная фантастика
8.2 133 оценки

Для Colony Ship вышло седьмое пострелизное обновление

Procy_on
Новости

Прошло шесть месяцев с момента выхода Colony Ship и три года с момента запуска игры в раннем доступе. У ролевой игры имеются очень положительные отзывы в Steam и сейчас она доступна по 35% скидке.

Студия Iron Tower продолжит улучшать игру в течение 2024 года, чтобы сделать наш опыт на борту Starfarer более приятным и запоминающимся. В этом обновлении (седьмом с момента выхода) добавлены:

  • Улучшенная локация "Сердце" (новые квесты и события)
  • Улучшенные уровни "Крыша" и "Вокзал".
  • Новые и расширенные диалоги
  • Новое оружие и портреты
  • Больше интерактивных событий
  • Новая карта мира
  • Мелкие исправления и улучшения
9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
z8TiREX8z

Знал бы что игра будет так развивать после релиза, не проходил бы ее пока.

2
Микола Ларионов

Мне больше интересно, стал ли перевод лучше и довели ли его до ума? В ином случае, играть смысла нет, на оригинале читать много придется.

0