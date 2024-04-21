Для Colony Ship вышло седьмое пострелизное обновление

Colony Ship - это изометрическая ролевая игра на основе партийного взаимодействия от создателей Age of Decadence, вдохновленная романом Хайнлайна "Сироты неба". Мир вашего персонажа - это "корабль поколения", огромный космический корабль, отправившийся в многовековое путешествие для колонизации далекой планеты. Корабль поколения - это идеальный муравейник, где различные общества могут сосуществовать в ограниченном пространстве, влияя на развитие друг друга и борясь за это ограниченное пространство. Первоначальное правительство корабля было распущено после жестокого мятежа, и вам предстоит проложить коварный путь среди своих товарищей-пассажиров и враждующих группировок, стремящихся к господству на корабле. Ваш выбор определит, кто ваши друзья, а кто враги.

В игре присутствует классическая пошаговая боёвка, глубокая ролевая и диалоговая системы, а также стелс. Боевые действия сложны, вы будете в меньшинстве и с меньшим количеством оружия, поэтому вам придется придумать, как уравнять шансы или избежать боя, который вы не сможете выиграть.

Разработчики отмечают, что геймплей игры сосредоточен на исследовании мира и принятии важных решений, которые напрямую влияют на игровой мир.