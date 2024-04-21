Для Colony Ship вышло седьмое пострелизное обновление

Прошло шесть месяцев с момента выхода Colony Ship и три года с момента запуска игры в раннем доступе. У ролевой игры имеются очень положительные отзывы в Steam и сейчас она доступна по 35% скидке.
Студия Iron Tower продолжит улучшать игру в течение 2024 года, чтобы сделать наш опыт на борту Starfarer более приятным и запоминающимся. В этом обновлении (седьмом с момента выхода) добавлены:
- Улучшенная локация "Сердце" (новые квесты и события)
- Улучшенные уровни "Крыша" и "Вокзал".
- Новые и расширенные диалоги
- Новое оружие и портреты
- Больше интерактивных событий
- Новая карта мира
- Мелкие исправления и улучшения
Знал бы что игра будет так развивать после релиза, не проходил бы ее пока.
Мне больше интересно, стал ли перевод лучше и довели ли его до ума? В ином случае, играть смысла нет, на оригинале читать много придется.