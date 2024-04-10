У разработчиков хардкорных ролевых игр Colony Ship и Age of Decadence большие проблемы

Не каждая пошаговая ролевая игра может преуспеть в масштабах Baldur's Gate 3. Для студии Iron Tower, Colony Ship, может оказаться последней игрой - если только не поможет поддержка популярного блогера.

Винс Д. Веллер, ведущий дизайнер команды, уже давно делится неприятными новостями о финансовом состоянии студии. Уже больше года прошло с тех пор, как создатель заявил, что CS может стать последним проектом его команды. И даже не потому, что ее продажи оказались хуже, чем ожидалось.

Проблема в том, что предыдущая игра студии - Age of Decadence - не нашла достаточного количества покупателей. В результате, как недавно упоминал Веллер, команде пришлось самостоятельно выделить средства на половину производственного бюджета Colony Ship и постепенно отказываться от новых идей, чтобы закончить производство. В последние недели Веллер не менее "оптимистично" писал о положении студии на официальном форуме Iron Tower.

К счастью, дела у CS идут гораздо лучше, чем у AoD, во всех отношениях — но не настолько, чтобы команда начала задумываться о продолжении. Даже при поддержке сообщества через Patreon или Kickstarter. Поэтому, как написал Веллер, Iron Tower сосредоточится на разработке Colony Ship до конца 2024 года. Возможно, к тому времени ситуация улучшится — если разработчикам повезет. Или они получат помощь другого рода.

Новости о проблемах Iron Tower Studios (некоторые даже упоминают возможность закрытия студии) не порадовали двух ютуберов: Warlockracy и Mandalore Gaming. Последний в своем посте (через X) дал понять, что подготовит материал, посвященный Colony Ship, а Веллер в Steam выразил осторожный энтузиазм по поводу его возможного влияния на ситуацию в студии.

Разработчик прямо заявил, что Mandalore - "один из крупнейших авторитетов" в области тактических ролевых игр (его YouTube-канал насчитывает более 874 000 подписчиков). Как сказал Веллер, если видео этого ютубера не поможет Colony Ship, то надежды больше нет.

Colony Ship дебютировала на рынке в ноябре 2023 года и быстро получила признание геймеров Несмотря на это, игру успели оценить лишь чуть более 2 000 пользователей Steam.