Command & Conquer: Red Alert 2 пользуется большой популярностью в Steam

Command & Conquer: Red Alert 2 за последние часы преодолела отметку в 6 000 одновременных игроков на Steam, о чем свидетельствует SteamDB. Похоже, что запуск в магазине Valve пошел игре на пользу, поскольку она нашла большую аудиторию, жаждущую в нее поиграть. Если быть точным, то максимальное количество одновременных игроков составило 6 465 человек. Так что в ближайшие часы ситуация может еще больше улучшиться.

Из классических игр Electronic Arts, только что вышедших на платформе, Command & Conquer: Red Alert 2, безусловно, демонстрирует наилучшие результаты. Она также лучше, чем все остальные части серии, входящие в Command & Conquer Ultimate Collection, которая в настоящее время позволяет приобрести 17 игр за €9,88.

Учтите, что изначально Command & Conquer: Red Alert 2 вышла в 2000 году, так что за плечами у нее уже 24 года. Надо сказать, что эта глава всегда пользовалась большой популярностью, о чем также свидетельствуют 93 % из более чем 1100 положительных отзывов, полученных в Steam.

Так что если вы ищете отличную стратегию в реальном времени, теперь вы знаете, что делать.