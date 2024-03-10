Command & Conquer: Red Alert 2 пользуется большой популярностью в Steam

Command & Conquer: Red Alert 2 за последние часы преодолела отметку в 6 000 одновременных игроков на Steam, о чем свидетельствует SteamDB. Похоже, что запуск в магазине Valve пошел игре на пользу, поскольку она нашла большую аудиторию, жаждущую в нее поиграть. Если быть точным, то максимальное количество одновременных игроков составило 6 465 человек. Так что в ближайшие часы ситуация может еще больше улучшиться.
Из классических игр Electronic Arts, только что вышедших на платформе, Command & Conquer: Red Alert 2, безусловно, демонстрирует наилучшие результаты. Она также лучше, чем все остальные части серии, входящие в Command & Conquer Ultimate Collection, которая в настоящее время позволяет приобрести 17 игр за €9,88.
Учтите, что изначально Command & Conquer: Red Alert 2 вышла в 2000 году, так что за плечами у нее уже 24 года. Надо сказать, что эта глава всегда пользовалась большой популярностью, о чем также свидетельствуют 93 % из более чем 1100 положительных отзывов, полученных в Steam.
Так что если вы ищете отличную стратегию в реальном времени, теперь вы знаете, что делать.
Сегодня от ЕА подобного никогда и близко не выйдет😔
Только это третий Ред Алерт.
о да....
Хорошо бы это заметили в ЕА и сделали либо ремастер, либо хотя бы просто патч с оптимизацией онлайновых функций, поддержкой современных разрешений и ачивками.
хорошо бы ЕА не заметили и уж тем более не вздумали делать ремастер)
Они вдруг решили, что популярной игрой была первая часть. Поэтому после релиза и результат был соответственный. А народ всю жизнь играл только во вторую часть, хоть по сетке, хоть компанию. Ремастер ей не нужен, а ремейк с роликами в 4к они не смогут. Тем более зная их современную повесточку!
не надо EA сюда лезть! Ни под каким соусом. Все что нужно - есть на тематических форумах. Ищите да обрящете. Нужен ремастер - играйте в command and conquer 3. Очередной Red Alert 3 нам не нужен.
шедевр
Command & Conquer: Red Alert, Command & Conquer: Tiberium Wars, Command & Conquer: Generals, Dune, - это шедевры стратегий прошлого)! Лучшие из лучших!
Советский Союз бьет заклятых врагов
Империалистов, хозяев оков
Вставай пролетарий, рви рабскую плеть
И гимн победный будет весь мир петь
Под красное имя в единый союз
Всех кандидатов Великая Русь
В несокрушимый надежный оплот
Где к коммунизму нас ведет Ленин
Вставай же с колен мира голодных рабов
Теперь мы едины, где каждый готов
Смелее товарищ, порвем цепь зла
Идет борьба за правое дело
Вперед за победу для нашей
страны
И Ленин великий наш путь озарил
На этот подвиг он вдохновил нас
Советский Союз бьет заклятых врагов
Империалистов, хозяев оков
Вставай пролетарий, рви рабскую плеть
И тем победный будет весь мир петь
Под красное знамя в единый союз
Всех кандидатов Великая Русь
В несокрушимый надежный оплот
Где к коммунизму нас ведет Ленин
А аддон Месть Юрия есть?
Только её ждал в Стиме, но жадные ЕА навязывают ещё 16 нафиг не нужных мне игр. Буду ждать, когда разделят игры. Да, у меня на аккаунте все игры покупаются отдельно, без сборников. Мусора мне и даром не надо!
Не разделят, не жди
Пак и так стоит копейки. Кто-то зачастую экономит на покупке сборника, если игры достойные. Если ты не покупаешь паки, то ок, но отдельно игра бы вероятно стоила половину стоимости этого пака.
Игры раньше были лучше и по сюжету и по мультиплеер, РТС 🔥. А сейчас всё одно и тоже от Старика уже дотошно... Максимум на Ютубе для фона....
Верните мне c&c мой !!!! И батлу в сетенге можно замутить в этой вселенной!!!!
Генералы в стиме, лучшая игра в в жанре, с Red Alert 2 начинал свой путь когда она ток вышла)
Да сейчас банально нет стратегий приемлемого качества. Все такие ну стратегии эта не популярно сейчас, ну да ну да, то то стратегии 20 летней давности постоянно занимают высокие места по продажам.
РА2 прикольная, но баланса маловато конечно.
Есть лекарство. Берете карту на 8 врагов, всех ставите сильных и разных (это важно), и плачете сразу же после первого нападения)) А вообще - есть много тематических форумов, там есть просто мильён модов, с балансом, какой хотите!