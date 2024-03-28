Создатели стратегии Company of Heroes отделяются от SEGA и становятся независимыми разработчиками

Студия разработчиков Relic Entertainment, известная по серии Dawn of War и Company of Heroes, сделала важное объявление для поклонников RTC через свои социальные сети. Команда выходит из-под крыла Sega и становится полностью независимой. При этом студия сохраняет все свои активы и права на выпущенные игры.

Relic Entertainment обрела независимость благодаря внешнему инвестору, имя которого не стали раскрывать. Ему удалось выкупить долю акций студии у Sega и подарить им свободу. При этом сами разработчики остаются благодарны компании за многолетнюю поддержку, которая сыграла важную роль в развитии студии.

Мы хотим поблагодарить SEGA, чья многолетняя поддержка и руководство во время этого перехода сыграли важную роль в нашем успехе. Возможно, мы вышли из бизнеса SEGA, но остаёмся друзьями и коллегами. Мы с нетерпением ждем следующей главы Relic и надеемся, что вы все присоединитесь к нам и создадите новые впечатления для наших поклонников по всему миру.

— заявили в Relic Entertainment.

Представители студии заверили, что не отказываются от поддержки Company of Heroes 3. Несмотря на серьезные изменения, команда продолжит работать над патчем 1.6 и другими новшествами.