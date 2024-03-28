Создатели стратегии Company of Heroes отделяются от SEGA и становятся независимыми разработчиками

Студия разработчиков Relic Entertainment, известная по серии Dawn of War и Company of Heroes, сделала важное объявление для поклонников RTC через свои социальные сети. Команда выходит из-под крыла Sega и становится полностью независимой. При этом студия сохраняет все свои активы и права на выпущенные игры.
Relic Entertainment обрела независимость благодаря внешнему инвестору, имя которого не стали раскрывать. Ему удалось выкупить долю акций студии у Sega и подарить им свободу. При этом сами разработчики остаются благодарны компании за многолетнюю поддержку, которая сыграла важную роль в развитии студии.
Мы хотим поблагодарить SEGA, чья многолетняя поддержка и руководство во время этого перехода сыграли важную роль в нашем успехе. Возможно, мы вышли из бизнеса SEGA, но остаёмся друзьями и коллегами. Мы с нетерпением ждем следующей главы Relic и надеемся, что вы все присоединитесь к нам и создадите новые впечатления для наших поклонников по всему миру.
— заявили в Relic Entertainment.
Представители студии заверили, что не отказываются от поддержки Company of Heroes 3. Несмотря на серьезные изменения, команда продолжит работать над патчем 1.6 и другими новшествами.
Ждём хороший Dawn of War и CoH
Так люди те же самые будут над этими сериями работать. Это надо студию-разработчикам менять
Всё может быть или так, или иначе.
Кому они брешут?)) Все знают что SEGA один из худших издателей)) написали бы, мы счастлив послать нахрен вашу Сегу. Спасибо.
Написали бы, от всей души. Но стадное общество подобный перфоманс не поймёт)
и правильно сделали.
Теперь ждем, чтобы CA свалили на вольные хлеба. Ибо шизоиды из сеги совсем спятили, несколько лет назадприказав слить более 100 лямов баксов, заработанных на Тотал Варе, на какой то левый сервисный бэттлрояль.. И это при том, что у CA и в принципе не было никакого опыта подобной разработки.
Как итог - 100 лямов ушли в небытие, помойка была отмененав от релиза, а ампутанты головного релиза из сеги, стали затыкать дырыв бюджете путем повышения ценников по меньшей мере в 2 этапа.
Интересно, как ещё 5 лет назад все друг с другом кооперировались и казалось, что по итогу индустрией будут рулить 5-6 издателей, у которых вагоны бабла, а на деле вот оно как.