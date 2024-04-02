Для Conan Exiles: Age of War вышел официальный трейлер к запуску четвертой главы

Когда сам Конан спасет вам жизнь, сняв с креста, вам придется быстро учиться выживанию. Спасайтесь от песчаных бурь, укрывайтесь от жары и охотьтесь, чтобы добыть еду и нужные материалы. А затем перед вами откроется огромный бесшовный мир , от раскаленных пустынь на юге до заснеженных горных вершин на севере.
Игроки смогут исследовать новые приключения в одиночку или с друзьями благодаря обновлениям в четвертой главе . Новая глава раскрывает новую центральную область с загадочной тайной. В четвертой главе игроки получат доступ к новому боевому пропуску, расширенному набору затерянных подземелий, новому косметическому снаряжению, а также многому другому, чтобы обеспечить увлекательный игровой процесс. Четвертая Глава Conan Exiles: Age of War уже доступна на PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One, Xbox Series S|X, Xbox Game Pass и ПК.
Хорошо, что в игру в последнее время стали больше контента завозить.
Ещё бы техническую часть не зыбывали обновлять.