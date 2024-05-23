Слух: новые подробности о PvP-шутере Concord от PlayStation будут раскрыты в ближайшие две недели

Утверждается, что подробности о следующей крупной игре Concord для PlayStation будут раскрыты в ближайшие две недели.

Это утверждает авторитетный инсайдер billbil-kun, который получает большую часть своей информации с помощью датамайнинга. По его словам, новые подробности о Concord будут раскрыты, по его оценкам, в течение следующих 15 дней (около двух недель).

Датамайнер не смог подтвердить, будет ли анонс сделан во время широко обсуждаемого State of Play, но он утверждает, что следующий анонс должен раскрыть подробности о персонажах игры и мельком показать геймплей.

Как бы то ни было, выводы Billbil-Kun свидетельствуют о том, что где-то были загружены новые игровые материалы, так что анонс не за горами.

Billbil-kun подтверждает, что не знает точной даты выхода нового трейлера и/или когда игра официально выйдет.

Разработанная командой Firewalk, Concord станет следующим многопользовательским PvP-шутером от первого лица для PlayStation, который выйдет на PS5 и PC в конце этого года.