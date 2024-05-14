Sony PlayStation сообщила сроки выхода многопользовательского шутера Concord на PS5 и PC

В слайдах, представленных Sony Interactive Entertainment инвесторам, компания подтвердила, что Concord, новый многопользовательский шутер от Firesprite Studios, дебютирует на PS5 и PC в 2024 году.

Как мы видим на изображении ниже, запуск Destiny 2: The Last Form 4 июня также подтвержден, но эта дата уже известна и, если не произойдет никаких катастрофических непредвиденных событий, зафиксирована, поэтому не является примечательной деталью.

Но вот выход Concord в текущем году - далеко не окончательный факт, ведь игра практически исчезла с радаров с момента своего анонса год назад. В любом случае, как следует из надписи в левом нижнем углу, планы релиза всегда могут измениться.

Как вы возможно помните, анонс состоялся в мае прошлого года на PlayStation Showcase, во время мероприятия был показан тизер-трейлер, который, к сожалению, мало что говорил о характере проекта британской команды Firesprite, приобретенной Sony в 2021 году и работающей над несколькими проектами, кроме того, что это должен быть шутер с научно-фантастическим сеттингом.

Немного дополнительной информации появилось позже из сообщения студии в PlayStation Blog, где она подтвердила, что Concord будет соревновательным многопользовательским шутером и что его дебют на PS5 и PC состоится в 2024 году.

На данный момент можно с уверенностью ожидать, что игра снова появится на предстоящей выставке State of Play или PlayStation Showcase, которая, по слухам, должна состояться в ближайшие недели. В общем, нам остается только ждать.