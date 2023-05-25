Анонсирован Concord - многопользовательский PVP-шутер от Firewalk Studio ©

Firewalk Studios анонсировала Concord, свой первый оригинальный ААА-проект.



На выставке PlayStation State of Play Showcase было показано, что Concord - это новый многопользовательский PvP-боевик, действие которого происходит в научно-фантастической вселенной. Помимо выхода на PS5, в сообщении в PlayStation Blog отмечается, что Concord также выйдет на ПК, однако не уточняется, выйдут ли обе версии одновременно.

"Команда Firewalk движима теми захватывающими, неожиданными моментами и совместным опытом, которые создают многопользовательские игры", - написал игровой директор Firewalk Studios Райан Эллис. "Каждый раз, когда вы входите в игру, это начало нового приключения, а каждый матч - это возможность для новой истории. Именно эти идеалы определяют Конкорд, его уникальную вселенную с яркими мирами и богатый состав колоритных персонажей".

Firewalk Studios представила свой предстоящий проект еще в 2021 году, когда объявила, что объединяется с PlayStation для создания многопользовательской игры от первого лица. Ранее в этом году PlayStation объявила о приобретении Firewalk Studios.