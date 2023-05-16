В Conqueror's Blade появится новая система прокачки отрядов ©

В июньском сезонном обновлении в Conqueror's Blade появится новая система прокачки отрядов. Речь идет о совершенно новом элементе, который позволит улучшать юнитов. Последующие уровни опыта будут открываться по мере увеличения очков ветерана, позволяя улучшать характеристики или менять умения и механики отряда.



Дальнейшие уровни системы опыта будут разблокированы в зависимости от уровня ветерана. Предметы для активации системы опыта можно будет получить в PvE-сражениях и в магазине отваги. Для каждого из этих двух способов получения опыта будут установлены ежедневные и ежемесячные лимиты. С помощью ежедневных наград, получаемых в боях PvE-режима, можно будет разблокировать систему опыта не более чем на три отряда в месяц.



Также в июне будут удалены повышения и изменен способ получения отрядов, которые можно было создать повышением. Более подробно читайте здесь.