Новый трейлер атмосферного пиксельного хоррора в сеттинге Первой мировой войне CONSCRIPT

Издатель Team17 и разработчик Catchweight Studio выпустят инди-хоррор о Первой мировой войне CONSCRIPT для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC через Steam, Epic Games Store и GOG в 2024 году, объявили компании. После цифрового релиза последует физическое издание. Демоверсия для ПК будет доступна в Steam 10 июня.

CONSCRIPT - это игра в жанре survival horror, вдохновленная классикой жанра, действие которой разворачивается в 1916 году во время Великой войны. CONSCRIPT объединит все карающие механики старых хоррор-игр в целостный, напряженный и уникальный опыт.

В CONSCRIPT вы играете за французского солдата, который ищет своего пропавшего без вести брата во время битвы за Верден. Сможете ли вы прочесать изрытые траншеи, перебраться через форты и пересечь ничейную землю, чтобы найти его и гарантировать, что дом не будет разрушен?