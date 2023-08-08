Пиксельный хоррор на тему Первой мировой войны Conscript выйдет на ПК в 2024 году ©

Издатель и разработчик инди-игр из Уэйкфилда (Англия) Team 17 и разработчик инди-игр из Мельбурна (Австралия) Catchweight Studio сегодня объявили, что их пиксельный хоррор на тему Первой мировой войны Conscript выйдет на ПК в Steam в 2024 году.

Conscript, создаваемый более шести лет разработчиком-одиночкой в Мельбурне, Австралия, погружает игроков в окопы Первой мировой войны в приключенческом хорроре, вдохновленном классикой жанра.

Действие Conscript происходит в 1916 году во время Великой войны. В ней суровая механика классических хоррор-игр сочетается с целостным, напряженным и оригинальным опытом выживания в жанре ужасов. В CONSCRIPT игроки исследуют окопы Вердена в роли одинокого французского солдата, ищущего своего пропавшего без вести брата, чтобы обеспечить целостность дома.

Планировать. Исследовать. Выживать. Игрокам предстоит погрузиться в безумие войны, участвовать в жестоких боях с вражескими солдатами, управлять ограниченными припасами и решать сложные экологические головоломки.