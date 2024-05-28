Construction Simulator 4 теперь доступен на Nintendo Switch и мобильных платформах

Construction Simulator 4 приглашает игроков окунуться в мир строительства, перенося их на живописные просторы вымышленной местности, вдохновлённой пейзажами Канады с её густыми лесами и живописными заливами.

Игра даёт возможность исследовать три обширных района, которые впервые появляются в серии Construction Simulator. Каждая локация обладает своей уникальной кампанией со специфическими заданиями.

Во время прохождения можно вновь встретить знакомые бренды и машины от лицензированных партнёров, таких как Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN, MEILLER Kipper, Palfinger, STILL и WIRTGEN GROUP. Кроме того, игра предоставляет возможность расширить свой парк техники за счёт транспортных средств от новых брендов, среди которых CIFA, DAF и Scania.

В общей сложности, арсенал игры включает в себя более 80 единиц транспорта, машин и навесного оборудования от свыше 20 лицензионных партнёров. А использовать весь этот транспорт тут есть где, ведь игра предлагает более 100 различных строительных работ, выполняя которые можно развивать свой бизнес.

Помимо однопользовательского режима, в Construction Simulator 4 также есть многопользовательский режим для двух игроков.