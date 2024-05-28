Construction Simulator 4 теперь доступен на Nintendo Switch и мобильных платформах

Компания astragon, известный разработчик и издатель симуляторов, объявила о выходе новой части популярной серии игр Construction Simulator. Четвёртая игра франшизы, получившая название Construction Simulator 4, стала доступна для Nintendo Switch, а также для мобильных устройств на базе iOS и Android.
Действие Construction Simulator 4 разворачивается на вымышленной карте, вдохновлённой живописными лесами и заливами Канады. Игрокам предстоит исследовать три обширных района, каждый из которых предлагает уникальную кампанию со специфическими задачами, требующими применения растущих возможностей строительной империи.
Разработчики обещают возвращение знакомых брендов строительной техники от лицензированных партнеров, таких как Atlas, BELL, Bobcat, Bomag, CASE, Caterpillar, Kenworth, Liebherr, Mack Trucks, MAN, MEILLER Kipper, Palfinger, STILL и WIRTGEN GROUP. Кроме того, в четвёртой части появятся новые бренды, среди которых CIFA, DAF и Scania, что позволит существенно расширить виртуальный автопарк.
Всего в Construction Simulator 4 представлено более 80 единиц транспортных средств, машин и навесного оборудования от 20 с лишним лицензионных партнёров. Игроков ждёт более 100 разнообразных строительных работ, а также многопользовательский режим, поддерживающий одновременную игру для двух человек.