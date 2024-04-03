Кооперативный хоррор Content Warning добавили в свою библиотеку более чем 6,2 миллионами игроков

Content Warning от Landfall — это кооперативный хоррор, который был выпущен 1 апреля бесплатно на 24 часа, а недавно стал платным. В Steam насчитывается впечатляющее количество одновременных игроков, достигающее 204 439 человек, но число людей, добавивших её в свои библиотеки Steam, превышает 6,2 миллиона.

Хотя Content Warning теперь является платной игрой (розничная цена которой составляет 7,99 долларов США), команда разработчиков стремится решить несколько проблем, связанных с голосом, подключением и хостингом, а также с тем, что кадры с камеры не извлекаются или не отображаются. К счастью, по некоторым из них есть сведения, и команда надеется внедрить исправления совсем скоро.

Content Warning доступнп на ПК и позволяет игрокам отправляться в Старый Свет с камерами, чтобы записывать всевозможные ужасы. Однако целью является не столько идентификация, сколько распространение вируса на SpookTube. Набирая просмотры, вы можете приобрести более качественные камеры и другое оборудование, чтобы повысить выживаемость и заработать достаточно денег в течение трех дней.