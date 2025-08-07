Контрабанда отменяется? Разработка Contraband заморожена - судьба проекта под вопросом

Казалось, что Contraband станет новым хитом для Xbox — кооперативной игрой в открытом мире от создателей Just Cause. Однако спустя пять лет разработки проект оказался на паузе. Студия Avalanche официально объявила, что активная работа над игрой приостановлена, а её будущее теперь под вопросом.

«В течение последних нескольких лет мы совместно с Xbox Game Studios Publishing трудились над Contraband. Сейчас активная разработка приостановлена — мы оцениваем дальнейшую судьбу проекта», — говорится в заявлении на сайте Avalanche Studios. Разработчики поблагодарили фанатов за интерес и пообещали сообщить новости, когда появится определённость.

Contraband была анонсирована в 2021 году как «кооперативный рай для контрабандистов» в духе криминальных фильмов 70-х. Игра обещала большой открытый мир и акцент на совместные операции. Однако с момента анонса ни одного полноценного геймплейного показа так и не появилось.

По информации от Джейсона Шрайера (Bloomberg), проект разрабатывался с переменным успехом, а трудности нарастали последние месяцы.

Интересно, что другой проект Xbox — OD от Хидео Кодзимы — по слухам, всё ещё в активной разработке, несмотря на долгую тишину.

Так что одни игры уходят в тень, другие — всё ещё держатся на плаву.