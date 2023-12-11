Для симулятора пограничника Contraband Police вышло обновление с режимом испытаний

Разработчик Crazy Rocks и издатель PlayWay S.A. сообщили о выходе обновления для симулятора пограничника Contraband Police, добавляющего режим испытаний. Сколько дней вы сможете продержаться на погранзаставе Карикатка при постоянно растущей инфляции?
Правила игры:
- Работа ограничена только зоной пересечения границы — вы не будете участвовать в перестрелках, погонях или миссиях.
- Ежедневно можно обслуживать максимум 10 автомобилей, станция работает и в ночное время.
- Выживайте как можно дольше и соревнуйтесь с игроками со всего мира.
Что нам написано? "Соитьяно"? Это испанский язык? Куба, что ли?
Contraband на псевдорусском, как раньше в фильмах писали.
обожаю того бога-дизайнера, который решил написать название именно так, каждый раз ломаю голову
Когда иностранцы пытаются в русский язык - получается иногда забавно.