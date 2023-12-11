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Contraband Police 08.03.2023
Симулятор, Инди, От первого лица
8 212 оценок

Для симулятора пограничника Contraband Police вышло обновление с режимом испытаний

monk70
Новости

Разработчик Crazy Rocks и издатель PlayWay S.A. сообщили о выходе обновления для симулятора пограничника Contraband Police, добавляющего режим испытаний. Сколько дней вы сможете продержаться на погранзаставе Карикатка при постоянно растущей инфляции?

Правила игры:

  • Работа ограничена только зоной пересечения границы — вы не будете участвовать в перестрелках, погонях или миссиях.
  • Ежедневно можно обслуживать максимум 10 автомобилей, станция работает и в ночное время.
  • Выживайте как можно дольше и соревнуйтесь с игроками со всего мира.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Блоха В Сарафане

Что нам написано? "Соитьяно"? Это испанский язык? Куба, что ли?

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monk70

Contraband на псевдорусском, как раньше в фильмах писали.

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Slow Slade Snow Snake

обожаю того бога-дизайнера, который решил написать название именно так, каждый раз ломаю голову

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Oscilograf

Когда иностранцы пытаются в русский язык - получается иногда забавно.

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