Для симулятора пограничника Contraband Police вышло обновление с режимом испытаний

Действие игры разворачивается в вымышленной стране Акаристан в 1981 году. Игрок в роли молодого офицера пограничной службы отправляется на заставу в горах Карикатки.

Политическая ситуация в регионе нестабильна — усиливается деятельность повстанцев из группировки «Кровавый Кулак». Главный герой должен расследовать преступления, поддерживать товарищей и пресекать планы мятежников.

На контрольно-пропускном пункте игрок проверяет документы приезжих. Со временем это становится всё сложнее. Иногда приходится применять оружие, отражая атаки бандитов.

От игрока потребуется принимать важные решения, проявлять бдительность и заслуживать расположение начальства. Придётся участвовать в погонях за контрабандистами и покупать новые полицейские машины.

Таким образом, в игре предстоит выполнять разнообразные задачи пограничника в условиях нарастающей угрозы. От действий игрока будет зависеть дальнейшая судьба страны Акаристан.