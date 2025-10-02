Консольные версии Control получат обновление уже 6 октября

Remedy Entertainment объявила дату выхода обновления для Control Ultimate Edition на консолях. Бесплатное обновление, которое ранее в этом году появилось на ПК, доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже в понедельник, 6 октября.
Какие именно улучшения и нововведения получат игроки, разработчики пока не уточнили. Однако полный список изменений будет опубликован в день релиза.
Ранее сообщалось, что обновление для консолей добавит поддержку HDR, VRR и частоту обновления 120 Гц, а также другие существенные улучшения.
Нудная игра,так и не прошел
А я прошёл
Нудная шо писец. Но я прощел. Если бы не сетинг похожий на SCP, дропнул бы еще в меню)
Это ж вселенная Алан Вейка?Я и вторую часть Алана дропнул,капец там заморочено всё.
Не люблю игры такого плана, но Контрол неожиданно понравилась, наверное атмосферой.