Консольные версии Control получат обновление уже 6 октября

Remedy Entertainment объявила дату выхода обновления для Control Ultimate Edition на консолях. Бесплатное обновление, которое ранее в этом году появилось на ПК, доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже в понедельник, 6 октября.

Какие именно улучшения и нововведения получат игроки, разработчики пока не уточнили. Однако полный список изменений будет опубликован в день релиза.

Ранее сообщалось, что обновление для консолей добавит поддержку HDR, VRR и частоту обновления 120 Гц, а также другие существенные улучшения.