ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.9 2 201 оценка

Консольные версии Control получат обновление уже 6 октября

monk70 monk70

Remedy Entertainment объявила дату выхода обновления для Control Ultimate Edition на консолях. Бесплатное обновление, которое ранее в этом году появилось на ПК, доберётся до PlayStation 5 и Xbox Series X|S уже в понедельник, 6 октября.

Какие именно улучшения и нововведения получат игроки, разработчики пока не уточнили. Однако полный список изменений будет опубликован в день релиза.

Ранее сообщалось, что обновление для консолей добавит поддержку HDR, VRR и частоту обновления 120 Гц, а также другие существенные улучшения.

По сообщениям, Control получит HDR, VRR и режим 120 Гц в обновлении для PS5 и Xbox Series
5
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
AdriftDylan

Нудная игра,так и не прошел

2
prorock

А я прошёл

2
-zotik-

Нудная шо писец. Но я прощел. Если бы не сетинг похожий на SCP, дропнул бы еще в меню)

1
AdriftDylan -zotik-

Это ж вселенная Алан Вейка?Я и вторую часть Алана дропнул,капец там заморочено всё.

UnbearableSavage

Не люблю игры такого плана, но Контрол неожиданно понравилась, наверное атмосферой.