Control 27.08.2019
7.5 1 201 оценка

Вышла новая версия неофициального патча для Control от программиста Remedy, улучшающая HDR, DLSS и другое

©
monk70
Новости

Несколько месяцев назад Филиппо Тарпини, программист геймплея Remedy Entertainment, выпустил неофициальный патч для Control, который добавил, среди прочего, встроенную поддержку HDR, поддержку сверхшироких мониторов и многое другое. Недавно этот неофициальный патч был обновлен с множеством улучшений.

Обновление 1.4, которое можно загрузить, перейдя сюда, представляет улучшения тональной карты, которые также позволяют расширить динамический диапазон для SDR, улучшенный пользовательский интерфейс HDR, смещение LOD текстур для NVIDIA DLSS на основе разрешения рендеринга, улучшения зернистости пленки и многое другое. Обновление также доводит NVIDIA DLSS до версии 3.1.11.

Control доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.

ПК
3
3
Последние посты по игре Control
Звукорежиссер Control о появлении внутриигровых групп: "гениальная идея, чтобы избежать проблем с авторскими правами"
Звукорежиссер Control о появлении внутриигровых групп: "гениальная идея, чтобы избежать проблем с авторскими правами"
3.6 млн проданных копий и 16.5 млн поигравших - Remedy рассказала о новых успехах Control
3.6 млн проданных копий и 16.5 млн поигравших - Remedy рассказала о новых успехах Control
Продано более 3 миллионов копий Control, выручка превышает 92 миллиона евро
Продано более 3 миллионов копий Control, выручка превышает 92 миллиона евро
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Protocol10

игра хороша, три раза начинал, но так и не сподвигся закончить прохождение

0
caliskan

Надо попробовать, не понятно почему ремеди сами HDR не прикрутили

0
bysaturn

Remedy конечно те ещё лентяи. Забили на обновления, но понтуются технологичностью своего движка каждый раз.

-1