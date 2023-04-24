Вышла новая версия неофициального патча для Control от программиста Remedy, улучшающая HDR, DLSS и другое ©

Несколько месяцев назад Филиппо Тарпини, программист геймплея Remedy Entertainment, выпустил неофициальный патч для Control, который добавил, среди прочего, встроенную поддержку HDR, поддержку сверхшироких мониторов и многое другое. Недавно этот неофициальный патч был обновлен с множеством улучшений.

Обновление 1.4, которое можно загрузить, перейдя сюда, представляет улучшения тональной карты, которые также позволяют расширить динамический диапазон для SDR, улучшенный пользовательский интерфейс HDR, смещение LOD текстур для NVIDIA DLSS на основе разрешения рендеринга, улучшения зернистости пленки и многое другое. Обновление также доводит NVIDIA DLSS до версии 3.1.11.

Control доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S и Xbox One по всему миру.