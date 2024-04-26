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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.1 638 оценок

"Приятно смотреть на красивых женщин": японские СМИ хвалят Stellar Blade за сексуализацию

Gutsz
Новости

За несколько дней до релиза слэшера Stellar Blade попал под шквал профессиональных критиков, журналистов и активистов. Игру стали обвинять в излишней объективации женского тела из-за наличия привлекательной главной героини и откровенных костюмов. Некоторые западные издания даже занизили оценку игре из-за этого. Впрочем, у японских журналистов совсем другой взгляд на игры. Они ценят увлекательный геймплей и красоту, даже у женских персонажей.

Многие японские СМИ остались в полном восторге от Stellar Blade. Журналисты нахваливают боевую систему, интересный сюжет и музыкальное сопровождение, ставя корейскому слэшеру самые высокие оценки. Отдельно в материалах также упоминается сексуализация девушек в игре, которую записывают как большой плюс для современной крупнобюджетной игры.

По мнению японских журналистов, дизайн персонажей в Stellar Blade действительно выделяет особую красоту женских персонажей. В отличие от многих проектов, где этого стесняются, в экшене открыто позволяют насладиться красотой героев, что, по мнению представителей СМИ, достойно отдельной похвалы.

Просто смотреть на прекрасных женщин, созданных Ким Хён Тхэ, в действии - одно удовольствие, а сюжет, действие и все остальное трогает сердце.

— заявили в Famitsu в своем обзоре.

Stellar Blade уже доступна для прохождения на PS5, позднее проект должен добраться до ПК.

58
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
DemoSqpeN

в этот момент в другом полушарии у кого то подорвало жопу

21
Perseus_33

"Приятно смотреть на красивых женщин"

Играть за красивых женщин и смотреть на их красивые жопы еще приятнее.

18
Евгений Кондратенко

Ну хоть у кого-то есть яйца сделать такую игру в нынешних условиях. Респект.

13
hixxx

Ухх, как черные трансформеры ущемятся)

3
ratte88

Пока что ущемляются их ущемители. Ещё никто не написал против сексуализации, зато тут уже появилось таких как ты борца 3-4.

-4
Raphtallia

Азиаты молодцы, последний оплот адекватности в плане понятий красоты тела.

3
FRYZEQ

Конечно приятно... НО кому в западных странах это не приятно.)))

2
Олег Дудин

Эту игру пропускать нельзя.

2
SubaruBrzDream

И нам приятно)🍑🍑

2
SOLUS5678

Полностью согласен с Японцами, игра лучшее за последнее время.

2
Maks Royn

Приятно среди большого количества рецензий найти те, в которых адекватно относятся к тому, что обсуждают.
Без предвзятости, мнение по теме, без ненужных "личных слов".


Только вот жаль, что сейчас это стало что-то из разряда необычного, а не повседневного.
То, что вам это не нравится, не означает, что и другим также будет.
Но, к сожалению, одни будут громко кричать, а других, не обдумав то, о чём они кричат - будут их слушать и думать, что это является верным мнением.

Как сказал классик:" Общественное мнение, оно как транспорт - либо общественное, либо своё".
Имеется ввиду об адекватном мнении, если вы думаете по другому, то это нормально.
Не навязывайте без причины своё мнение и уважайте мнение других.

1
Balor4eg

Базовички

0
AlluringJake

Отдельно в материалах также упоминается сексуализация девушек в игре, которую записывают как большой плюс для современной крупнобюджетной игры.

Самураи настоящие мужики!!!)))Приятно слышать такие отзывы.

0
ratte88

Правильно, японцы хоть где-то красивых девушек увидят, а не своих.

-7
Kesha777888

Ну почему же)? Японки очень даже ничего.https://youtu.be/MPywGQPLJPo?si=6iPK5BJoVIDYRCFJ

3
ratte88 Kesha777888

Вау. Использовать клип, для которого специально отбирают только красивых, как аргумент это сильно. И не стоит забывать, что на азиатках, особенно японках, 18кг косметики.

-3
PermResident

Завидуй молча.
Сам то хоть знаешь как выглядит "красивая девушка"? LOL

3
РикоЧико

Скинь свои фото из Японии, иначе пустозвон.

2
Raphtallia ratte88

Вау, в мире есть как страшные, так и красивые. давайте не будем об этом забывать. Природа создала страшных парней и девушек, что-бы они были вместе. Но почему-то все ищут только красивых. Что за лицемерие? Хотеть быть красивым и желать рядом красового партнера - это нормально. Просто нужно немного приложить усилий и постараться над собой.

-1