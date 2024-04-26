"Приятно смотреть на красивых женщин": японские СМИ хвалят Stellar Blade за сексуализацию

За несколько дней до релиза слэшера Stellar Blade попал под шквал профессиональных критиков, журналистов и активистов. Игру стали обвинять в излишней объективации женского тела из-за наличия привлекательной главной героини и откровенных костюмов. Некоторые западные издания даже занизили оценку игре из-за этого. Впрочем, у японских журналистов совсем другой взгляд на игры. Они ценят увлекательный геймплей и красоту, даже у женских персонажей.
Многие японские СМИ остались в полном восторге от Stellar Blade. Журналисты нахваливают боевую систему, интересный сюжет и музыкальное сопровождение, ставя корейскому слэшеру самые высокие оценки. Отдельно в материалах также упоминается сексуализация девушек в игре, которую записывают как большой плюс для современной крупнобюджетной игры.
По мнению японских журналистов, дизайн персонажей в Stellar Blade действительно выделяет особую красоту женских персонажей. В отличие от многих проектов, где этого стесняются, в экшене открыто позволяют насладиться красотой героев, что, по мнению представителей СМИ, достойно отдельной похвалы.
Просто смотреть на прекрасных женщин, созданных Ким Хён Тхэ, в действии - одно удовольствие, а сюжет, действие и все остальное трогает сердце.
— заявили в Famitsu в своем обзоре.
Stellar Blade уже доступна для прохождения на PS5, позднее проект должен добраться до ПК.
в этот момент в другом полушарии у кого то подорвало жопу
"Приятно смотреть на красивых женщин"
Играть за красивых женщин и смотреть на их красивые жопы еще приятнее.
Ну хоть у кого-то есть яйца сделать такую игру в нынешних условиях. Респект.
Ухх, как черные трансформеры ущемятся)
Пока что ущемляются их ущемители. Ещё никто не написал против сексуализации, зато тут уже появилось таких как ты борца 3-4.
Азиаты молодцы, последний оплот адекватности в плане понятий красоты тела.
Конечно приятно... НО кому в западных странах это не приятно.)))
Эту игру пропускать нельзя.
И нам приятно)🍑🍑
Полностью согласен с Японцами, игра лучшее за последнее время.
Приятно среди большого количества рецензий найти те, в которых адекватно относятся к тому, что обсуждают.
Без предвзятости, мнение по теме, без ненужных "личных слов".
Только вот жаль, что сейчас это стало что-то из разряда необычного, а не повседневного.
То, что вам это не нравится, не означает, что и другим также будет.
Но, к сожалению, одни будут громко кричать, а других, не обдумав то, о чём они кричат - будут их слушать и думать, что это является верным мнением.
Как сказал классик:" Общественное мнение, оно как транспорт - либо общественное, либо своё".
Имеется ввиду об адекватном мнении, если вы думаете по другому, то это нормально.
Не навязывайте без причины своё мнение и уважайте мнение других.
Базовички
Отдельно в материалах также упоминается сексуализация девушек в игре, которую записывают как большой плюс для современной крупнобюджетной игры.
Самураи настоящие мужики!!!)))Приятно слышать такие отзывы.
Правильно, японцы хоть где-то красивых девушек увидят, а не своих.
Ну почему же)? Японки очень даже ничего.https://youtu.be/MPywGQPLJPo?si=6iPK5BJoVIDYRCFJ
Вау. Использовать клип, для которого специально отбирают только красивых, как аргумент это сильно. И не стоит забывать, что на азиатках, особенно японках, 18кг косметики.
Завидуй молча.
Сам то хоть знаешь как выглядит "красивая девушка"? LOL
Скинь свои фото из Японии, иначе пустозвон.
Вау, в мире есть как страшные, так и красивые. давайте не будем об этом забывать. Природа создала страшных парней и девушек, что-бы они были вместе. Но почему-то все ищут только красивых. Что за лицемерие? Хотеть быть красивым и желать рядом красового партнера - это нормально. Просто нужно немного приложить усилий и постараться над собой.