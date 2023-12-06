на главную
об игре
CONVRGENCE 2024 г.
Экшен, Шутер, Инди, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
5.8 5 оценок

Российский разработчик-одиночка представил геймплейный трейлер VR-шутера CONVRGENCE

Алекс470
Новости

CONVRGENCE — одиночный VR-шутер с элементами выживания и хоррора. Игрокам предстоит исследовать Чернокаменскую зону отчуждения вместе с верным псом: сражаться с бандитами, охотиться за таинственными артефактами и отбиваться от опасных монстров в ночное время. Разработчик вдохновляется хардкорным шутером Escape from Tarkov, а на общую атмосферу повлияла повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине».

Автор игры опубликовал первый геймплейный трейлер постапокалиптического шутера. На видео продемонстрирован процесс подготовки к вылазке в аномальную зону: чистка оружия, сбор рюкзака и взаимодействие с верным псом.

Игра находится в активной разработке. Шутер выйдет в раннем доступе в 2024-м году с официальной русской озвучкой от некоммерческого объединения R.G. MVO.

Поддержать автора можно добавив игру в список желаемого Steam

8
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий