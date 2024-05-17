Вышел трейлер нового сезона Call of Duty: Mobile

Как видно из презентационного трейлера и подробностей, опубликованных Activision в эти часы, Call of Duty: Mobile скоро получит пятый сезон, названный "Цифровой закат" и отличающийся особым антиутопическим сеттингом.

С появлением пятого сезона в игре появятся новые игровые режимы и, конечно же, новый "Боевой пропуск", содержащий различные награды, между бесплатной и платной частями сезонного прохождения.

К этому добавляется новая карта и новое специальное событие.

Основная тема сезона - антиутопическая ситуация, в которой общество рухнуло, а борьба между фракциями перешла в общее состояние хаоса и анархии.

В пятом сезоне "уничтожайте врагов из пулемета и вызывайте подкрепление с помощью экстренного десанта", - говорится в официальном описании, - "Развернитесь на новой карте Frequency и получите широкий выбор дизайна оружия, скинов операторов и другого контента на научно-фантастическую и киберпанковскую тематику".

Дата выхода Season 5: Digital Sunset назначена на 23 мая. В это время появится новый контент для Call of Duty Mobile, также показанный в презентационном трейлере выше.

Среди них - новая карта Frequency, впервые появившаяся в Call of Duty: Black Ops 4 и содержащая секретную подслушивающую станцию, спрятанную в горах. Вы сможете сражаться по внешним краям строения или атаковать его спереди, проходя через различные лаборатории и комнаты данных.

Новое тематическое событие "Общество Рифта" включает в себя сражения между игроками в масках в поисках припасов в различных опасных зонах, с возможностью превратить свою обычную маску в премиум-маску, выполнив ежедневные задания.

аконец, новый боевой пропуск позволяет игрокам получить различные виды оружия, такие как полностью автоматический пистолет-пулемет, различные тематические скины, чертежи оружия и многое другое, а в премиум-версии появляются дополнительные эксклюзивные предметы.