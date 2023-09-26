На этой неделе начнется тестирование Corepunk, выход запланирован на декабрь

В ближайшую субботу, 30 сентября, будет проведено специальное, хотя и ограниченное (для самых доверенных членов сообщества) тестирование основных элементов изометрической MMORPG Corepunk, которое послужит основой для дальнейшей работы и поможет запустить регулярное тестирование (24 на 7).
К сожалению, субботнее тестирование будет проходить под NDA.
Наши основные цели - собрать первые впечатления от Corepunk, понять, как игра воспринимается игроками, и начать регулярное тестирование.
Также стало известно, что выход игры в ранний доступ намечен на декабрь, хотя к этой дате пока следует относиться с большим запасом.
Судя по тому геймплейному ролику, разработчики очень любят Доту, раз внедрили столько элементов интерфейса из нее
Подобный интерфейс ещё со времён третьего варкрафта без критичных изменений кочует.