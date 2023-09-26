на главную
об игре
Corepunk TBA
4.9 46 оценок

На этой неделе начнется тестирование Corepunk, выход запланирован на декабрь

©
Procy_on
Новости

В ближайшую субботу, 30 сентября, будет проведено специальное, хотя и ограниченное (для самых доверенных членов сообщества) тестирование основных элементов изометрической MMORPG Corepunk, которое послужит основой для дальнейшей работы и поможет запустить регулярное тестирование (24 на 7).

К сожалению, субботнее тестирование будет проходить под NDA.

Наши основные цели - собрать первые впечатления от Corepunk, понять, как игра воспринимается игроками, и начать регулярное тестирование.

Также стало известно, что выход игры в ранний доступ намечен на декабрь, хотя к этой дате пока следует относиться с большим запасом.

1
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Rey Harley

Судя по тому геймплейному ролику, разработчики очень любят Доту, раз внедрили столько элементов интерфейса из нее

0
samosan

Подобный интерфейс ещё со времён третьего варкрафта без критичных изменений кочует.

0