На этой неделе начнется тестирование Corepunk, выход запланирован на декабрь ©

В ближайшую субботу, 30 сентября, будет проведено специальное, хотя и ограниченное (для самых доверенных членов сообщества) тестирование основных элементов изометрической MMORPG Corepunk, которое послужит основой для дальнейшей работы и поможет запустить регулярное тестирование (24 на 7).

К сожалению, субботнее тестирование будет проходить под NDA.

Наши основные цели - собрать первые впечатления от Corepunk, понять, как игра воспринимается игроками, и начать регулярное тестирование.

Также стало известно, что выход игры в ранний доступ намечен на декабрь, хотя к этой дате пока следует относиться с большим запасом.