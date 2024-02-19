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Corepunk TBA
Ролевая, Мультиплеер, MMO, Вид сверху, Фэнтези, Киберпанк
5.2 52 оценки

Разработчики Corepunk раскрыли дату проведения публичного альфа-тестирования и рассказали об улучшениях в MMORPG

Procy_on
Новости

Публичная альфа 2 Corepunk изначально планировалась на начало года, но в итоге мы получим ее только 23-30 апреля.

По всей видимости, это связано с - цитирую - зимним восстановлением разработчиков, возникшими проблемами и дальнейшими улучшениями игры (о которых сообщалось во время предыдущих тестов).

И вот список вещей, которые были или будут улучшены в ближайшее время:

  • Более крутая прокачка в начале игры
  • Больше занятий, расположенных ближе друг к другу (т.е. меньше беготни)
  • Больше обучающих уроков
  • Больше ресурсов
  • Сундуки в лагерях
  • Торговцы будут обновлять/менять свой ассортимент
  • Ремесленные столы ближе друг к другу
  • Расширение ремесел
  • Новые специализации
  • Еще больше свободы в создании персонажа
  • Новые таланты
  • Универсальные способности

Также был раскрыт план развития Corepunk после долгожданного релиза. Разработчики хотят выпускать крупные обновления раз в 2-3 месяца.

Каждые два-три месяца будет выходить крупное обновление: новая локация, несколько поселений, новые типы мобов, NPC из новых миров со своими историями. Плюс новые герои и специализации оружия.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alexander Grunin

Хотят выпускать раз в 3 месяца, но будут раз в год.

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