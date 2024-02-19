Разработчики Corepunk раскрыли дату проведения публичного альфа-тестирования и рассказали об улучшениях в MMORPG

Публичная альфа 2 Corepunk изначально планировалась на начало года, но в итоге мы получим ее только 23-30 апреля.
По всей видимости, это связано с - цитирую - зимним восстановлением разработчиков, возникшими проблемами и дальнейшими улучшениями игры (о которых сообщалось во время предыдущих тестов).
И вот список вещей, которые были или будут улучшены в ближайшее время:
- Более крутая прокачка в начале игры
- Больше занятий, расположенных ближе друг к другу (т.е. меньше беготни)
- Больше обучающих уроков
- Больше ресурсов
- Сундуки в лагерях
- Торговцы будут обновлять/менять свой ассортимент
- Ремесленные столы ближе друг к другу
- Расширение ремесел
- Новые специализации
- Еще больше свободы в создании персонажа
- Новые таланты
- Универсальные способности
Также был раскрыт план развития Corepunk после долгожданного релиза. Разработчики хотят выпускать крупные обновления раз в 2-3 месяца.
Каждые два-три месяца будет выходить крупное обновление: новая локация, несколько поселений, новые типы мобов, NPC из новых миров со своими историями. Плюс новые герои и специализации оружия.
Хотят выпускать раз в 3 месяца, но будут раз в год.