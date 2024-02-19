Разработчики Corepunk раскрыли дату проведения публичного альфа-тестирования и рассказали об улучшениях в MMORPG

Публичная альфа 2 Corepunk изначально планировалась на начало года, но в итоге мы получим ее только 23-30 апреля.



По всей видимости, это связано с - цитирую - зимним восстановлением разработчиков, возникшими проблемами и дальнейшими улучшениями игры (о которых сообщалось во время предыдущих тестов).



И вот список вещей, которые были или будут улучшены в ближайшее время:

Более крутая прокачка в начале игры

Больше занятий, расположенных ближе друг к другу (т.е. меньше беготни)

Больше обучающих уроков

Больше ресурсов

Сундуки в лагерях

Торговцы будут обновлять/менять свой ассортимент

Ремесленные столы ближе друг к другу

Расширение ремесел

Новые специализации

Еще больше свободы в создании персонажа

Новые таланты

Универсальные способности

Также был раскрыт план развития Corepunk после долгожданного релиза. Разработчики хотят выпускать крупные обновления раз в 2-3 месяца.

Каждые два-три месяца будет выходить крупное обновление: новая локация, несколько поселений, новые типы мобов, NPC из новых миров со своими историями. Плюс новые герои и специализации оружия.