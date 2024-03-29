Стали известны дата выхода и платформы хоррора Corpse Party 2: Darkness Distortion

Xseed Games и Mages объявили дату выхода Corpse Party II: Darkness Distortion.

Если верить официальному сайту, предстоящая приключенческая игра в жанре хоррор выйдет 28 августа. Если на несколько секунд заглянуть в изображение на главной странице сайта, то можно узнать дату выхода, а также увидеть довольно жуткие иллюстрации.

Вместе с анонсом был выпущен и новый анонсирующий трейлер, подтверждающий, что Corpse Party 2: Darkness Distortion выйдет для PC, PlayStation 4 и Nintendo Switch.

В трейлере сообщается, что действие Corpse Party II будет происходить в больнице "с ужасным прошлым". Полагаю, это было бы не очень подходящим местом для игры в жанре хоррор, если бы в ней не было такого.

Сюжет будет вращаться вокруг городской легенды под названием Ayame's Mercy, а также ритуала, который якобы заставляет исчезнуть тех, кто его проводит.

Затем мы увидим несколько проблесков геймплея, и похоже, что Corpse Party II: Darkness Distortion откажется от пиксель-арта предыдущих игр Corpse Party в пользу полноценного 3D.

Наконец, трейлер угрожает, что мы "никогда не покинем" эту больницу. Стоит отметить, что Corpse Party 2: Darkness Distortion отличается от ранее вышедшей Corpse Party 2: Dead Patient, а также не является ремейком или переосмыслением предыдущихигр Corpse Party.

Вместо этого в игре появятся "новые персонажи, новая обстановка, новое ужасающее проклятие и совершенно новый внешний вид", говорится в описании трейлера.

Странно, но в трейлере указана лишь дата выхода - "осень 2024 года", а не полная дата релиза, указанная на сайте. Будем надеяться, что дата 28 августа верна.

Corpse Party 2: Darkness Distortion выйдет на PC, PS4 и Nintendo Switch 28 августа (или, действительно, осенью 2024 года).