Анонсировано повествовательное приключение The Cosmic Wheel Sisterhood ©

Издатель Devolver Digital и разработчик Deconstructeam анонсировали The Cosmic Wheel Sisterhood, повествовательную приключенческую игру, которая выйдет на Switch и ПК через Steam в 2023 году.

The Cosmic Wheel Sisterhood – это повествовательная философская игра от создателей The Red Strings Club, которая, в частности, призывает поразмыслить о самоидентификации, чувстве общности и личной ответственности. Вас ждёт удивительная вселенная, полная самых разных персонажей, создание колоды гадальных карт, механика прорицания и разветвлённая история, объединяющая различные места и эпохи.

Вы сыграете роль Фортуны – ведьмы-изгнанницы, живущей на астероиде. Желая вновь обрести свободу, она заключает договор с запретным существом. Вы встретите своих подруг после двухсотлетней разлуки, познакомитесь с другими ведьмами и создадите карты, которые позволят вам заглянуть в прошлое и будущее. Оказавшись в самом центре паутины интриг, вы примете участие в политической борьбе, которая определит будущее сообщества космических ведьм.

Deconstructeam и Devolver Digital называют ее "самой большой и амбициозной игрой студии". Его планируется запустить где-то в этом году, и вы можете добавить его в список желаний прямо сейчас в Steam.