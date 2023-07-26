Стильное повествовательное приключение The Cosmic Wheel Sisterhood выйдет 16 августа ©

The Cosmic Wheel Sisterhood, предстоящее повествовательное приключение с колодой в стиле Таро от разработчика Deconstructeam и издателя Devolver Digital, официально выйдет 16 августа 2023 года. Игра выйдет на Nintendo Switch и ПК, а в Steam уже доступна игровая демоверсия.

Демоверсия была представлена на выставке Steam Next Fest в прошлом месяце, а в мае разработчики также рассказали о механике создания колод, вдохновленной Таро, в обзорном трейлере

Сегодняшний трейлер предлагает еще больше кадров, в которых обычная жизнь сочетается с психоделикой. Вместе с тем раскрыто гораздо больше диалогов, включая вопросы, с которыми столкнутся игроки.

Главный герой, Фортуна, имеет возможность формировать не только сюжет с каждым своим выбором, но и свои взаимоотношения. Это достигается с помощью арканного построения колоды, где впечатляющая свобода настраиваемых карт гадания используется для управления всем происходящим.

Это умный поворот к надоевшему жанру колодостроения, а на официальной странице в Steam упоминается, что сюжет будет исследовать "темы идентичности, сообщества и личной ответственности". Несмотря на всю фантастичность, разработчики, похоже, намерены обсуждать серьезные вопросы.