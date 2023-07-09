Фанат работает над объединением Half-Life и Counter-Strike

Не секрет что Counter-Strike, повествующий о сражении террористов и бойцов спецназа, имеет непосредственное отношение к первой части Half-Life. Шутер изначально создавался в качестве модификации для игры о приключения доктора Фримена, а после стал полноценным продуктом, официально издаваемым Valve, в который по сей день играют миллионы фанатов.
Пользователь под никнеймом Black Hand решил удивить фанатов, объединив две игры в одну. Проект, разрабатываемый на основе Counter-Strike: Condition Zero получил название Counter-Strike: Opposing Force по названию официального аддона Half-Life Opposing Force. Теперь вместо сражения террористов и спецназа игроки увидят противостояние солдат H.E.C.U. и Чёрных оперативников (Black-Ops) на территории научно-исследовательского комплекса "Чёрная Меза" (Black Mesa), используя обновлённый арсенал в стиле классических Half-Life, в то время как научный персонал будет исполнять роль заложников.
Важно отметить, что проект Counter-Strike: Opposing Force разрабатывается только на базе Condition Zero и не подходит для классической (т.н Counter Strike 1.6) версии. По заявлению авторов мод готов на 60%. Следить за прогрессом модификации можно на сайте Gamebanana.
История из разряда "пока огузок на одном конце планеты клеит этикетки на бананы, огузок на другом конце планеты их отклеивает". Больше 20 лет назад одни люди превратили half-life в cs, а теперь другие превращают cs в half-life. Да даже тот факт, что между этими двумя событиями была разработка самостоятельной cs: condition zero, ситуацию менее абсурдной не делает.
Это же обычная контра с халф лайв рескином,и картами в стилистике хл1,лет 20 назад такое было бы актуально,но не сейчас
Не говори так! Это же фанат-энтузиаст-эксперт-модер, а значит он старался и тратил время! Значит это очень значимый и востребованный проект!
Жаль только что не на анриал энджине 5
CZ моя любимая версия CS, будет интересно увидеть, что получится
Карты из Half-Life и... поменял скины игроков + скины моделей на оружки, а геймплей остался тот же самый как в CS.