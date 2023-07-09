Фанат работает над объединением Half-Life и Counter-Strike ©

Обложка проекта

Не секрет что Counter-Strike, повествующий о сражении террористов и бойцов спецназа, имеет непосредственное отношение к первой части Half-Life. Шутер изначально создавался в качестве модификации для игры о приключения доктора Фримена, а после стал полноценным продуктом, официально издаваемым Valve, в который по сей день играют миллионы фанатов.

Пользователь под никнеймом Black Hand решил удивить фанатов, объединив две игры в одну. Проект, разрабатываемый на основе Counter-Strike: Condition Zero получил название Counter-Strike: Opposing Force по названию официального аддона Half-Life Opposing Force. Теперь вместо сражения террористов и спецназа игроки увидят противостояние солдат H.E.C.U. и Чёрных оперативников (Black-Ops) на территории научно-исследовательского комплекса "Чёрная Меза" (Black Mesa), используя обновлённый арсенал в стиле классических Half-Life, в то время как научный персонал будет исполнять роль заложников.

Важно отметить, что проект Counter-Strike: Opposing Force разрабатывается только на базе Condition Zero и не подходит для классической (т.н Counter Strike 1.6) версии. По заявлению авторов мод готов на 60%. Следить за прогрессом модификации можно на сайте Gamebanana.