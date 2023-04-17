Редкий скин на АК-47 в CS:GO был продан почти за 400 000 долларов

Если вы не знали, то сегодня отмечают международный "День денег" и у одного пользователя появился достойный повод его отпраздновать.
Несколько месяцев назад датский игрок CS:GO Luksusbums, коллекционер скинов и соучредитель сайта skinbid.com, выставил на продажу свой скин "Поверхностная закалка (Case Hardened) AK-47". Один из самых дорогих скинов в мире, "661 ST MW 4xTT holo" имел настолько большую цену продажи, что потребовалось поднять лимит цены на сайте, чтобы вместить $447 000.
Продажа цифровой косметики по цене дома заняла несколько месяцев, но Luksusbums в конце концов нашел покупателя. На днях скин "Поверхностная закалка AK-47" был продан как часть комплексной покупки за более чем 500 000 долларов.
Подобно тому, как юристы предлагают свои услуги в качестве брокеров, когда кто-то продает свой дом, датский игрок CS:GO и трейдер с высокими ставками zipeL способствовал сделке с анонимным покупателем. В дополнение к скину Case Hardened AK-47 в продажу также вошел керамбит Case Hardened Blue Gem, тот самый нож, который стоит 1,5 миллиона долларов и является самым дорогим скином в истории CS:GO, но керамбит Luksusbums "хорошо изношен", а не "прямо с завода", поэтому его стоимость составляет всего 100 000 долларов.
Дорогие скины для CS:GO - не новость для игры, где сумма сделок за один месяц может достигать 100 миллионов долларов. Однако цена большинства таких скинов исчисляется сотнями долларов, и лишь немногие из них достигают сотен тысяч долларов. Этот конкретный скин Case Hardened AK-47 имеет рисунок 661, известный своим красивым синим оттенком, и четыре наклейки Titan Holo, каждая из которых стоит около 60 000 долларов.
Luksusbums решил, что пришло время продать этот скин после того, как он приобрел АК-47 Wild Lotus, который он считает более приятным с эстетической точки зрения. У 661 AK-47 появился новый анонимный владелец, хотя есть подозрение, что это китайский игрок, который также владеет скином Souvenir AWP Dragon Lore стоимостью более 100 000 долларов.
Пока дураки покупают скины, Valve не пропадёт
Что не так с этим миром?
Человек может хочет самовыражаться или имеет такую возможность только показать свой скин на ак....типа всем не похрену
Это инвестиции.
Пффф, как крипта?..
Дебилизм процветает
Только к*нч*ные д*лбо*бы будут вкладывать деньги в какую-то там жалкую игру... И да, скины убогие.
А вот странно ; 10 минут работы-нарисовать наклейку на ствол и пол-ляма баксов в кармане, а день мучатся пришивать на валенок лейбак 'Pierre Cardin'-и никто не купит ваще.
Понятно что это бред полнейший, но если находятся дурачки которые за это готовы платить то почему бы и нет, сформировать стоимость ничего не значащей вещи тоже надо суметь)))