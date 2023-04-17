Редкий скин на АК-47 в CS:GO был продан почти за 400 000 долларов ©

Если вы не знали, то сегодня отмечают международный "День денег" и у одного пользователя появился достойный повод его отпраздновать.

Несколько месяцев назад датский игрок CS:GO Luksusbums, коллекционер скинов и соучредитель сайта skinbid.com, выставил на продажу свой скин "Поверхностная закалка (Case Hardened) AK-47". Один из самых дорогих скинов в мире, "661 ST MW 4xTT holo" имел настолько большую цену продажи, что потребовалось поднять лимит цены на сайте, чтобы вместить $447 000.

Продажа цифровой косметики по цене дома заняла несколько месяцев, но Luksusbums в конце концов нашел покупателя. На днях скин "Поверхностная закалка AK-47" был продан как часть комплексной покупки за более чем 500 000 долларов.

Подобно тому, как юристы предлагают свои услуги в качестве брокеров, когда кто-то продает свой дом, датский игрок CS:GO и трейдер с высокими ставками zipeL способствовал сделке с анонимным покупателем. В дополнение к скину Case Hardened AK-47 в продажу также вошел керамбит Case Hardened Blue Gem, тот самый нож, который стоит 1,5 миллиона долларов и является самым дорогим скином в истории CS:GO, но керамбит Luksusbums "хорошо изношен", а не "прямо с завода", поэтому его стоимость составляет всего 100 000 долларов.

Дорогие скины для CS:GO - не новость для игры, где сумма сделок за один месяц может достигать 100 миллионов долларов. Однако цена большинства таких скинов исчисляется сотнями долларов, и лишь немногие из них достигают сотен тысяч долларов. Этот конкретный скин Case Hardened AK-47 имеет рисунок 661, известный своим красивым синим оттенком, и четыре наклейки Titan Holo, каждая из которых стоит около 60 000 долларов.

Luksusbums решил, что пришло время продать этот скин после того, как он приобрел АК-47 Wild Lotus, который он считает более приятным с эстетической точки зрения. У 661 AK-47 появился новый анонимный владелец, хотя есть подозрение, что это китайский игрок, который также владеет скином Souvenir AWP Dragon Lore стоимостью более 100 000 долларов.