Frontier Developments анонсировала третью часть Jurassic World

Студия Frontier Developments сообщила, что подписала с Universal Products & Experiences лицензию на третью игру Jurassic World. Она будет выпущена в 2026 финансовом году Frontier Developments, который продлится с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года.

И Jurassic World, и Jurassic World 2 занимают первое и второе места соответственно в портфолио игр Frontier Developments по доходам, полученным за первые два года. Jurassic World Evolution также является самой продаваемой игрой компании на сегодняшний день.

«Мы рады сообщить, что разрабатываем третью игру Jurassic World, чтобы расширить наше сотрудничество с Universal Products & Experiences для нашей самой продаваемой игровой франшизы», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Frontier Developments Джонни Уоттс. «Наша игровая франшиза Jurassic World Evolution продемонстрировала большой творческий и технический опыт в играх CMS, а также силу нашего выбора, разработки, запуска и развития стратегии в этом жанре. Я с нетерпением жду возможности предоставить больше информации о наших захватывающих планах относительно франшизы на будущее».

Frontier Developments также сообщила, что планирует выпускать по одной новой игре-симулятору творческого управления в год. Разработка неанонсированного симулятора на основе интеллектуальной собственности в настоящее время готовится к выпуску в 2025 финансовом году, который продлится с 1 июня 2024 года по 31 мая 2025 года, и ожидается, что название будет объявлено в ближайшие месяцы. Третья игра Jurassic World станет игрой-симулятором творческого управления, выпущенной в следующем году. Третью игру-симулятор творческого управления планируется выпустить в 2027 финансовом году, который продлится с 1 июня 2026 года по 31 мая 2027 года.