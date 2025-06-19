Counter-Strike исполнилось 26 лет - Valve поздравила игроков с праздником

Компания Valve обратилась к игрокам и зрителям BLAST.tv Austin Major 2025 в честь нового дня рождения серии тактических шутеров Counter-Strike.
Разработчики отметили продолжающийся мейджор в Остине, штат Техас, и объявили о начале вечеринки:
Сегодня Counter-Strike исполняется 26 лет. В честь этого события BLAST организовывает вечеринку на весь уикенд в Остине, штат Техас, с участием 8 лучших команд мира и 15 000 наших самых близких друзей. Спасибо, что празднуете вместе с нами.
Valve
Разработчики Мин Ли и Джесс Клифф выпустили тайтл 19 июня 1999 года. Изначально игра была модификацией к другому известному шутеру Half-Life. Постепенно CS набрала популярность в Европе и странах СНГ. Позже начали проводиться турниры. Отметим, что официальная дата релиза Counter-Strike при поддержке Valve – 8 ноября 2000 года.
На первых игровых картах (Siege, Prison, Mansion и Wpndepot) целью контртеррористов было спасение заложников. Локации с закладкой бомбы появились только в ноябре 1999 года. Ими стали Nuke, Dust и Prodigy. Только две из вышеупомянутых карт входят в текущий соревновательный мап-пул команд на про-сцене. Это изменённая версия Nuke и усовершенствованная Dust 2.
На момент написания новости количество версий шутера достигло отметки 9 (Counter-Strike, Counter-Strike Neo, Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source, Counter-Strike Online, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike Online 2, Counter-Strike Nexon: Zombies и Counter-Strike 2). Актуальная CS2 вышла 27 сентября 2023 года.
BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в Остине, США, с 3 по 22 июня. Турнир включает три групповых этапа и плей-офф, а его призовой фонд составляет 1,25 млн долларов.
Я помню как начинал играть в кс в клубе, заходили в него через халф-лайф сначала. Но кс не сразу полюбился всем, гоняли в халф-лайф на уровне кроссфаер с бункером, вот легенда ппц. мне было 12 лет тогда😢
вот бы объединили кондишн зеро и делит сцены, как вот эпизоды объединили хф2
Читеры убили нынешний кс2...я когда попробовал в него поиграть(140 часов), и удалил.Там уже их тьма была, я написал в стиме что это шлак а не игра, красиво но из-за читеров неиграбельно, и они убьют проект, как в свое время Варфейс, где читеров тьма и сейчас.Мне минусов накидали тьму, проходит чуть больше года...
первые версии имели только вид с левой руки(очень долго)во времена dial up
Многие столько не живут.
Смотря где.
бред, даже аборигены живут дольше
Те кто уже не живут.
Вот забавно довольно часто именно работы комьюнити, которую замечают спустя время, разработчики оригинальной игры и делают предложения, от которого трудно отказаться, затмевают, как правило, оригинал игры.
Я думаю, многие присоединятся к моему мнению, что самой известной музыкальной темой этой игры является Serious Damage Bringers от Rubbish. И в такую дату она тем более к месту, для того чтобы звучать из колонок и в наушниках.
и выпустили кс3... ой что-то меня понесло, то есть выпустили counter strike alyx