Counter-Strike исполнилось 26 лет - Valve поздравила игроков с праздником

Компания Valve обратилась к игрокам и зрителям BLAST.tv Austin Major 2025 в честь нового дня рождения серии тактических шутеров Counter-Strike.

Разработчики отметили продолжающийся мейджор в Остине, штат Техас, и объявили о начале вечеринки:

Сегодня Counter-Strike исполняется 26 лет. В честь этого события BLAST организовывает вечеринку на весь уикенд в Остине, штат Техас, с участием 8 лучших команд мира и 15 000 наших самых близких друзей. Спасибо, что празднуете вместе с нами.



Valve

Разработчики Мин Ли и Джесс Клифф выпустили тайтл 19 июня 1999 года. Изначально игра была модификацией к другому известному шутеру Half-Life. Постепенно CS набрала популярность в Европе и странах СНГ. Позже начали проводиться турниры. Отметим, что официальная дата релиза Counter-Strike при поддержке Valve – 8 ноября 2000 года.

На первых игровых картах (Siege, Prison, Mansion и Wpndepot) целью контртеррористов было спасение заложников. Локации с закладкой бомбы появились только в ноябре 1999 года. Ими стали Nuke, Dust и Prodigy. Только две из вышеупомянутых карт входят в текущий соревновательный мап-пул команд на про-сцене. Это изменённая версия Nuke и усовершенствованная Dust 2.

На момент написания новости количество версий шутера достигло отметки 9 (Counter-Strike, Counter-Strike Neo, Counter-Strike: Condition Zero, Counter-Strike: Source, Counter-Strike Online, Counter-Strike: Global Offensive, Counter-Strike Online 2, Counter-Strike Nexon: Zombies и Counter-Strike 2). Актуальная CS2 вышла 27 сентября 2023 года.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в Остине, США, с 3 по 22 июня. Турнир включает три групповых этапа и плей-офф, а его призовой фонд составляет 1,25 млн долларов.