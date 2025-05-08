CS2 взорвала игроков гигантским обновлением - вот что изменилось

Valve только что выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2, и оно уже заставило сообщество говорить. Размер патча – целых 5 ГБ, а список изменений впечатляет: от новых карт до переработанной системы заданий.

Игроки отмечают, что разработчики учли многие пожелания комьюнити, но и приготовили сюрпризы, которые точно не оставят фанатов равнодушными.

Теперь в главном меню появились еженедельные задания, за выполнение которых игроки получают опыт (XP). Каждую неделю выдаётся одна новая задача, но важно успеть её выполнить – через 7 дней она исчезнет. Это должно подстегнуть активность и дать игрокам дополнительную мотивацию.

Из всех режимов удалены Basalt, Edin и Palais, зато в Соревновательный, Обычный и Бой насмерть добавили Jura, Grail и Agency. Любителям режима Напарники тоже есть чем заняться – теперь доступны Dogtown и Brewery.

Разработчики пересмотрели распределение карт по режимам. В Обезвреживание Альфа вошли Dust 2, Mirage, Inferno и Vertigo, а в Обезвреживание Дельта – Train, Anubis, Ancient, Overpass и Nuke. Карты сообщества (Jura, Grail, Agency) и режим Заложников (Office, Italy) также получили свои обновлённые пулы.

Это обновление уже называют одним из самых значимых за последнее время. Остаётся только зайти в игру и проверить всё лично.