CS2 взорвала игроков гигантским обновлением - вот что изменилось

Valve только что выпустила масштабное обновление для Counter-Strike 2, и оно уже заставило сообщество говорить. Размер патча – целых 5 ГБ, а список изменений впечатляет: от новых карт до переработанной системы заданий.
Игроки отмечают, что разработчики учли многие пожелания комьюнити, но и приготовили сюрпризы, которые точно не оставят фанатов равнодушными.
Теперь в главном меню появились еженедельные задания, за выполнение которых игроки получают опыт (XP). Каждую неделю выдаётся одна новая задача, но важно успеть её выполнить – через 7 дней она исчезнет. Это должно подстегнуть активность и дать игрокам дополнительную мотивацию.
Из всех режимов удалены Basalt, Edin и Palais, зато в Соревновательный, Обычный и Бой насмерть добавили Jura, Grail и Agency. Любителям режима Напарники тоже есть чем заняться – теперь доступны Dogtown и Brewery.
Разработчики пересмотрели распределение карт по режимам. В Обезвреживание Альфа вошли Dust 2, Mirage, Inferno и Vertigo, а в Обезвреживание Дельта – Train, Anubis, Ancient, Overpass и Nuke. Карты сообщества (Jura, Grail, Agency) и режим Заложников (Office, Italy) также получили свои обновлённые пулы.
Это обновление уже называют одним из самых значимых за последнее время. Остаётся только зайти в игру и проверить всё лично.
Ой господи. Всего-то сделали недельные задания, как в валоранте и карты добавили от сообщества. Античит как был дырявым фуфлом, так и остался. Cache тоже не добавили хотя новости об этой карте недавно форсили. Фракций как в CS GO тоже нет. Обнова ради обновы
кеш переделывать надо, перегруженный с всратым цветкором
Автор ты чё так возбудился? Это минорное обновление убогое.
Добавили какие-то недельные задания и рандомные карты, которые удалят через полгода - год.
Где Кабелстоун? Где в напарниках Даст 1, трейн? Где античит в конце концов!
Ширпотребное обновление на 5Г, которое нужно 2,5 инвалидам...