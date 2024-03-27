на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 502 оценки

Энтузиаст выпустил сверхреалистичную карту для CS2 с 8K-текстурами

Simple Jack
Новости

Энтузиаст под ником CZXA1 представил сверхреалистичную карту Lost Coast для Counter-Strike 2. При ее создании автор использовал текстуры в разрешении 8K.

CZXA1 предлагает задействовать Lost Coast для проверки производительности PC. Многие пользователи отметили, что высокого FPS удается достичь даже на средних комплектующих. Например, GeForce GTX 1050 Ti выдает результат в 60-120 кадров в секунду.

Карта представляет собой каньон на берегу моря. Скачать локацию можно в мастерской Steam.

+ ещё 1 картинка
Источник  
7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
hpi

24 год на дворе а 1050ти бессмертна!

3
вупсич пупсич

На таких картах можно мувики снимать.

2
Wing42

Это что, это на Соурсе сделано!? Красиво!

0
Spillik

Добрались до бесполезных 8к.

-4