Энтузиаст выпустил сверхреалистичную карту для CS2 с 8K-текстурами

Энтузиаст под ником CZXA1 представил сверхреалистичную карту Lost Coast для Counter-Strike 2. При ее создании автор использовал текстуры в разрешении 8K.
CZXA1 предлагает задействовать Lost Coast для проверки производительности PC. Многие пользователи отметили, что высокого FPS удается достичь даже на средних комплектующих. Например, GeForce GTX 1050 Ti выдает результат в 60-120 кадров в секунду.
Карта представляет собой каньон на берегу моря. Скачать локацию можно в мастерской Steam.
24 год на дворе а 1050ти бессмертна!
На таких картах можно мувики снимать.
Это что, это на Соурсе сделано!? Красиво!
Добрались до бесполезных 8к.