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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 437 оценок

"Иди поспи": игрока CS2 забанили за 78 сыгранных матчей подряд

Simple Jack
Новости

Бредли Slugy Кохлер получил блокировку на платформе FACEIT после 78 сыгранных матчей по Counter-Strike 2 подряд. Администраторы площадки указали необычную причину бана — «Иди поспи <3». Игрок стримил шутер два дня без перерыва.

Блокировка Кохлера продлится 24 часа. Контент-мейкер отметил, что это самая смешная причина, по которой его забанили за всю жизнь.

FACEIT — популярная платформа по CS2, LOL, PUBG и другим играм. Обычные пользователи и киберспортсмены часто используют ее как замену внутриигровому матчмейкингу из-за широкого функционала.

В начале января Valve провела массовые блокировки в Counter-Strike 2. Было забанено более 3 тысяч читеров, включая лучшего игрока в мировой таблице Premier-режима.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Ser mak

Как мило)

1
DrZoiberg

Милота дня

0
Гена Транквилизатор
Игрок стримил шутер два дня без перерыва

Он решил присоединиться к кибержмурам?

0
kaiberserk

Красавцы)

-1
SameGarrison

Смотри какие заботливые (нет)

-5