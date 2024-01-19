"Иди поспи": игрока CS2 забанили за 78 сыгранных матчей подряд

Бредли Slugy Кохлер получил блокировку на платформе FACEIT после 78 сыгранных матчей по Counter-Strike 2 подряд. Администраторы площадки указали необычную причину бана — «Иди поспи <3». Игрок стримил шутер два дня без перерыва.
Блокировка Кохлера продлится 24 часа. Контент-мейкер отметил, что это самая смешная причина, по которой его забанили за всю жизнь.
FACEIT — популярная платформа по CS2, LOL, PUBG и другим играм. Обычные пользователи и киберспортсмены часто используют ее как замену внутриигровому матчмейкингу из-за широкого функционала.
В начале января Valve провела массовые блокировки в Counter-Strike 2. Было забанено более 3 тысяч читеров, включая лучшего игрока в мировой таблице Premier-режима.
Как мило)
Милота дня
Он решил присоединиться к кибержмурам?
Красавцы)
Смотри какие заботливые (нет)